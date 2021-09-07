Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс матча 1/4 финала US Open

Седьмого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/4 финала 26-летняя украинка сразится с Лейлой Анни Фернандес из Канады (№73 WTA).



Встреча пройдет на центральной арене турнира и ориентировочно начнется в 21:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 350 рейтинговых очков и $250 тысяч в дополнение к $425,000, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 780 очков за полуфинал образца 2019 года, к этому моменту уже удалось сохранить 430 рейтинговых баллов. У Фернандес после второго круга все идет в плюс.



Украинка во второй раз подряд (в 2020-м не участвовала) будет играть в четвертьфинале американского мейджора, для канадки это всего второе участие на турнире.



Соперница



Лейле Фернандес вчера исполнилось 19 лет, она уроженка франкоязычного Монреаля. Еще одним ее земляком в 1/4 финала US Open является Феликс Оже-Альяссим. Отец Лейлы из Эквадора, мама – канадка филиппинского происхождения. Благодаря интернациональному составу семьи и рождении в провинции Квебек Фернандес отлично говорит на трех языках: английском, французском и испанском.



На юниорском уровне играла в двух финалах турниров Большого шлема в 2019 году. В Австралии проиграла битву за титул Кларе Таусон из Дании, во Франции выиграла трофей, переиграв в главном матче американку Эмму Наварро. В том же 2019-м году сконцентрировалась на профессиональной карьере. В топ-100 удалось войти уже в октябре 2020-го, до начала US Open она занимала третье место среди самых высокорейтинговых тинейджерок мира. После завершения соревнований канадка точно обойдет Марту Костюк и может даже оказаться выше Кори Гауфф, но для этого нужно завоевать титул на кортах Нью-Йорка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Украинские болельщики могут помнить обе встречи Фернандес с нашими теннисистками. На недавней Олимпиаде в Токио именно эта юная спортсменка выбила из борьбы Даяну Ястремскую, повесив ей баранку в третьем сете. А на победном для Свитолиной турнире в Монтеррее-2020 Лейла выдала первой ракетке Украины конкурентный поединок на стадии 1/4 финала (6-4, 7-5 в пользу украинки). В этом году Фернендес вернулась в Монтеррей и взяла там дебютный и пока что единственный титул WTA.



На US Open-2021 Лейла совершила громкую сенсацию, досрочно отправив на отдых действующую чемпионку турнира Наоми Осаку. Помогла ей в этом невероятная легкость, с которой канадка играет на главных кортах против элиты женского тенниса. По словам еще одной экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер, которая не устояла под напором Фернандес, так могут играть только молодые. Кстати, та же Марта год назад была в похожей ситуации в матче с Осакой, но в третьем сете после нескольких неиспользованных шансов подвела психология. В таких мелких нюансах и кроется секрет большого успеха.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Фернандес 1-й круг Марино (6-2 6-3) №175 WTA Конюх (7-6 6-2) №88 WTA 2-й круг Масарова (6-2 7-5) №231 WTA Канепи (7-5 7-5) №70 WTA 3-й круг Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA Осака (5-7 7-6 6-4) №3 WTA 4-й круг Халеп (6-3 6-3) №13 WTA Кербер (4-6 7-6 6-2) №17 WTA

Статистика на турнире

Свитолина Фернандес % выигранных геймов 65.3 55.9 средний рейтинг соперниц 111.5 44.5 выиграно очков на подаче, % 73.1 65.5 эйсы/гейм 0.37 0.25 двойные ошибки/гейм 0.11 0.25 % первой подачи 70.7 70.4 выиграно очков на первой подаче, % 76.9 72.7 выиграно очков на второй подаче, % 63.9 48.5 выиграно очков на приеме, % 46.7 40.1 виннерсы/гейм 1.03 1.03 невынужденные ошибки/гейм 0.6 1.09 реализация брейкпоинтов, % 37.5 46.7 выходы к сетке/гейм 0.71 0.4 успешные выходы к сетке, % 73.6 72.7

Перспективы в рейтинге



Элина после US Open уже точно окажется выше Наоми Осаки, но есть сразу три теннисистки, которые еще могут обойти украинку. Барборе Крейчиковой достаточно будет выступить лучше, а Белинде Бенчич и Марии Саккари нужен титул. Ниже шестого места украинка не опуститься, а может даже войти в тройку, если возьмет титул или дойдет до финала и не встретится там с Каролиной Плишковой. Фернандес уже обеспечила себе дебют в топ-50, победа на турнире принесет ей место в первой двадцатке.

Прогноз



Фернандес не обладает заоблачной антропометрией (рост 1.68 м), отлично двигается и играет левой рукой. Если снова процитировать слова Анжелик Кербер, то немка в 1/8 финала словно «играла со своим отражением». Судя по последних матчах канадки, для нее на корте очень важен кураж, поддержка зрителей в этом играет важную роль. Кстати, впервые в Открытой эре американские теннисисты не будут представлены в четвертьфиналах ни женского, ни мужского разрядов. Поэтому на стадионе Артура Эша зрители еще сильнее будут болеть за канадку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Что касается Свитолиной, то она на 100% проводит свой лучший Шлем за последние два года, с тех пор как очень уверенно дошла до полуфинала US Open. Качество игры Элины на кортах Нью-Йорка, ее стабильность и настрой не могут не радовать. Многие технические компоненты выполняются на высочайшем уровне, о чем говорят даже сухие цифры статистики. После вылета Осаки и Барти на турнире осталось не так много теннисисток, которые могут остановить такую Элину. Но в этом и заключается главная проблема. Давление за результат на Свитолину увеличивается с каждой победой, а вот на сопернице давления нет вообще. Лейла выходит на корт и получает удовольствие, проигрыш ее абсолютно не пугает.



Букмекеры более-менее уверенно ставят на украинку, но волнения перед этим матчем больше, чем перед предыдущими. Подобные стартовые расклады в карьере Свитолиной уже бывали, чего только стоит предыдущий четвертьфинал на ТБШ против Нади Подороски. Но тогда Элина больше мучилась на корте, сейчас же ситуация поменялась. Нет смысла повторять, какой это еще один большой шанс в карьере украинки, просто верим в то, что наша первая ракетка сможет выдержать давление и покажет все, за счет чего ее игра снова вернула к экранам болельщиков. Ах, да, продлевать сомнительное удовольствие на три сета не рекомендуется, доказано предыдущими матчами.

Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах