Подарок мужу на 35-летие. Свитолина одержала вторую победу на US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга украинка обыграла еще одного квалифаера Ребеку Масарову из Испании (№231 WTA).



US Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 6:2, 7:5

Многие болельщики тенниса помнят Масарову по финалу юниорского Australian Open-2017, в котором ее обыграла почти на три года младшая Марта Костюк. Испанка, которая в то время еще выступала за Швейцарию, с тех пор не показывала особых результатов, но в текущем сезоне наконец-то начала немного прогрессировать. Пошли победы на 25-тысячниках ITF, в июле даже был добыт самый крупный титул на 60-тысячнике. Но все равно Ребека выше 230-го места в мировом рейтинге не подымалась. Это для тех, кто критикует медленный прогресс Костюк.



Ребека в начале матча со Свитолиной показала, что она мощная теннисистка и умеет хорошо подавать, но класс исполнителей на корте отличался. Пока шла первая, испанка брала свои подачи, но дальше ей стало сложнее. После первого брейка от Элины стало ясно, что в этой партии Масаровой уже ловить нечего. Так и случилось, украинка уверенно довела сет до победы.



Во второй партии стало гораздо тяжелее. Ребека уже меньше волновалась, у нее многое стало получаться. А вот у Элины дела шли не очень. Она едва не отдала свою подачу вначале, а потом долго не могла ничего сделать на приеме. При счете 4:4 украинке удалось зацепиться на больше-меньше, но несколько ошибок помешали ей ускорить наступление победы. Отлично отподавав в следующем гейме, Свитолина начала играть на корте с соперницей «в шахматы», обе не форсировали во время розыгрышей, а дожидались более удобного момента. Но по такой игре побеждать должна была более мастеровитая теннисистка. При счете 5:5 (40:15) во второй партии матч приостановили на полчаса из-за дождя, но после возвращения Элина уверенно завершила.



В следующем раунде Элина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Дарьи Касаткиной (№27 WTA).



В первом круге Свитолина обыграла квалифаера Ребекку Марино из Канады.

Отметим, что первого сентября муж украинки Гаэль Монфис празднует 35-летие.