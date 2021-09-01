Подарок мужу на 35-летие. Свитолина одержала вторую победу на US Open

Элина пробилась в третий круг, обыграв еще одну победительницу квалификации

  • 01.09.2021 20:37
  • 2700 просмотров
  • 9 комментариев
Подарок мужу на 35-летие. Свитолина одержала вторую победу на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга украинка обыграла еще одного квалифаера Ребеку Масарову из Испании (№231 WTA).
 
US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 6:2, 7:5

Многие болельщики тенниса помнят Масарову по финалу юниорского Australian Open-2017, в котором ее обыграла почти на три года младшая Марта Костюк. Испанка, которая в то время еще выступала за Швейцарию, с тех пор не показывала особых результатов, но в текущем сезоне наконец-то начала немного прогрессировать. Пошли победы на 25-тысячниках ITF, в июле даже был добыт самый крупный титул на 60-тысячнике. Но все равно Ребека выше 230-го места в мировом рейтинге не подымалась. Это для тех, кто критикует медленный прогресс Костюк.
 
Ребека в начале матча со Свитолиной показала, что она мощная теннисистка и умеет хорошо подавать, но класс исполнителей на корте отличался. Пока шла первая, испанка брала свои подачи, но дальше ей стало сложнее. После первого брейка от Элины стало ясно, что в этой партии Масаровой уже ловить нечего. Так и случилось, украинка уверенно довела сет до победы.
 
Во второй партии стало гораздо тяжелее. Ребека уже меньше волновалась, у нее многое стало получаться. А вот у Элины дела шли не очень. Она едва не отдала свою подачу вначале, а потом долго не могла ничего сделать на приеме. При счете 4:4 украинке удалось зацепиться на больше-меньше, но несколько ошибок помешали ей ускорить наступление победы. Отлично отподавав в следующем гейме, Свитолина начала играть на корте с соперницей «в шахматы», обе не форсировали во время розыгрышей, а дожидались более удобного момента. Но по такой игре побеждать должна была более мастеровитая теннисистка. При счете 5:5 (40:15) во второй партии матч приостановили на полчаса из-за дождя, но после возвращения Элина уверенно завершила.
 
В следующем раунде Элина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Дарьи Касаткиной (№27 WTA).
 
В первом круге Свитолина обыграла квалифаера Ребекку Марино из Канады.

Отметим, что первого сентября муж украинки Гаэль Монфис празднует 35-летие.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    online
    Sashamar, 01.09.2021 20:54
    0
    Stanislav Matusevych, 01.09.2021 20:45
    Черговий хороший матч і заслужена перемога Еліни. Звичайно, потрібно зважати на рівень суперниці, але коли вона подає перший м'яч зі швидкістю 185-190 км/год, брейкувати складно. Тому в другій партії 5 геймів швейцарській іспанці вдалося взяти. Натомість на своїй Еліна за 6 геймів програла рівно 2 очки.
    Але справжній ЮСО для Світоліної починається тільки зараз. Далі кожна суперниця буде небезпечною, і чи буде вистачати на них такого рівня тенісу, ми з вами скоро побачимо. Все може бути, адже за довгий період часу гра нарешті з'явилася, як і стабільність, а разом з ними - і стриманий оптимізм. Вондроушова чи Касаткіна далі?
    От не знаю. Щоправда, не бачив гри, тому, мабуть, моя думка ваги не має. Але витрачати 50 хвилин на сет проти гравчині з третьої сотні, коли Жабер розбирається з колумбійкою з першої за 55 хвилин, Халеп з Куцовою (стукається у першу сотню) за 1.10, а Квітова з Герцог (не остання тітка, чи не так) за 1.02, то це вже вообщє.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 01.09.2021 20:48
    0
    Елю з впевненою перемогою! Чекаю в наступному раунді Касаткіну, а не таку проблемну для Елі в останніх очних матчах чешку.
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 01.09.2021 20:48
    +1
    Ну я ж казав). Нікуда перемога не дінеться. Навіть через дощ)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 01.09.2021 20:45
    +5
    Черговий хороший матч і заслужена перемога Еліни. Звичайно, потрібно зважати на рівень суперниці, але коли вона подає перший м'яч зі швидкістю 185-190 км/год, брейкувати складно. Тому в другій партії 5 геймів швейцарській іспанці вдалося взяти. Натомість на своїй Еліна за 6 геймів програла рівно 2 очки.
    Але справжній ЮСО для Світоліної починається тільки зараз. Далі кожна суперниця буде небезпечною, і чи буде вистачати на них такого рівня тенісу, ми з вами скоро побачимо. Все може бути, адже за довгий період часу гра нарешті з'явилася, як і стабільність, а разом з ними - і стриманий оптимізм. Вондроушова чи Касаткіна далі?
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 01.09.2021 20:44
    0
    Дальше будет интереснее.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 01.09.2021 20:42
    +3
    молодець .дуже зібрано в кінцівці!Успіху в наступних матчах!
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 01.09.2021 20:41
    +1
    Єліну з перемогою!
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 01.09.2021 20:41
    +2
    какой-то тренировочного типа матч. Эля, похоже, особо не напрягалась. У испанки при вполне приличной по силе подаче очень посредственный удар в розыгрышах, а переиграть Свитолину в долгих томитетельных перепалках крайне маловероятно. С очередной легкой победой!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 01.09.2021 20:41
    +3
    Супер. Сьогодні отримав насолоду від матчу. З перемогою!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности