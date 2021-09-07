Украина отправилась в Чехию, Дулуб возглавил Львов, Шевченко и УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 сентября.

1. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Чехию. Товарищеский поединок с чешской национальной командой состоится 8 сентября.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил ФК Львов. Львовский клуб получил нового тренера, которого хорошо знают в УПЛ.

3. УАФ официально пояснила, почему с Шевченко не был продлен контракт. Пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала заявление.

4. Справились за 50 минут. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте. Украинка в дуэте с Максом Перселлом одержала очередную победу.

5. ОФИЦИАЛЬНО. УХЛ объявила состав участников и формат нового сезона. В чемпионате сыграют 8 команд.

6. Хабиб НУРМАГОМЕДОВ: Мой первый бой прошел в Украине. Я заработал $2 тысячи. Бывший боец ММА рассказал о первом поединке в профессиональной карьере.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Боттас покидает Мерседес и переходит в другую команду. Финн покидает состав Мерседеса.

8. Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, и две команды возглавляют группу.

9. 7 топовых тренеров, которые начали сезон безработными. С высокой долей вероятности кто-то из них обретет работу в ближайшие месяцы.

10. ВИДЕО. Додо получил двухматчевую дисквалификацию. КДК УАФ наказал футболиста «Шахтера» за удаление в поединке с «Минаем» (1:1).