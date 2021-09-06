ВИДЕО. Додо получил двухматчевую дисквалификацию

22-летний бразильский защитник «Шахтера» Додо получил двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую он получил в поединке УПЛ с «Минаем» (1:1).

«КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Шахтер» (Донецк) Додо от участия в соревнованиях на два матча за удаление во время матча 6-го тура чемпионата УПЛ 29 августа против ФК «Минай» (Ужгород)», — гласит официальное заявление УАФ.

На 95-й минуте встречи футболист «Миная» Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За свой фол Кулиев получил желтую карточку, которая стала для него второй, Додо получил прямую красную карточку.