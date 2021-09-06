ВИДЕО. Додо получил двухматчевую дисквалификацию

КДК УАФ наказал футболиста «Шахтера» за удаление в поединке с «Минаем» (1:1)

  • 06.09.2021 14:40
  • 2134 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Додо получил двухматчевую дисквалификацию
© ФК Шахтер Донецк. Додо

22-летний бразильский защитник «Шахтера» Додо получил двухматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую он получил в поединке УПЛ с «Минаем» (1:1).

«КДК УАФ отстранил футболиста ФК «Шахтер» (Донецк) Додо от участия в соревнованиях на два матча за удаление во время матча 6-го тура чемпионата УПЛ 29 августа против ФК «Минай» (Ужгород)», — гласит официальное заявление УАФ.

На 95-й минуте встречи футболист «Миная» Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За свой фол Кулиев получил желтую карточку, которая стала для него второй, Додо получил прямую красную карточку.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 06.09.2021 16:00
    0
    Александр Шевченко, 06.09.2021 15:36
    фейсючка, давай тебя кто-то за горло возьмет, а? Тогда посмотрим что ты немытая крымская потаскушка запоешь тогда
    Его муж так берет , когда щи недосоленные
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 06.09.2021 15:59
    0
    Если бы матч был не с фарм клубом , вообще бы дали 1 матч , за то что бежал через пол поля , после остановки игры, чтобы напасть на соперника !
    Цирк одним словом
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 06.09.2021 15:57
    0
    А с Мариуполем придётся попотеть ка всегда
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 06.09.2021 15:57
    0
    avk2307, 06.09.2021 15:52
    Был бы игрок Динамо дисквалифицировали бы на три игры .А так как раз к Динамо будет в строю ,а Мариуполь и без него обыграют... С Днепром будут проблемы.
    Почему тогда момент с Родригишем (с ноги ударил защитника Ингульца),оставили без внимания????
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    avk2307
    avk2307, 06.09.2021 15:52
    +1
    Был бы игрок Динамо дисквалифицировали бы на три игры .А так как раз к Динамо будет в строю ,а Мариуполь и без него обыграют... С Днепром будут проблемы.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 06.09.2021 15:38
    0
    Додо за неспортивное поведение дисквалификация заслуженно.
    Ну а этому кулиеву Оскара... актер шикарный!!!
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 06.09.2021 15:36
    +1
    Face Control, 06.09.2021 15:28
    Додо всё правильно сделал, просто респект!
    фейсючка, давай тебя кто-то за горло возьмет, а? Тогда посмотрим что ты немытая крымская потаскушка запоешь тогда
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 06.09.2021 15:35
    +3
    Face Control, 06.09.2021 15:28
    Додо всё правильно сделал, просто респект!
    Недоколиханий, ти вважаєш, що порушувати правила футбола це нормально?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 15:28
    -8
    Додо всё правильно сделал, просто респект!
    Ссылка
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