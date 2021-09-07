Справились за 50 минут. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

Украинка в дуэте с Максом Перселлом одержала очередную победу

  • 07.09.2021 03:40
  • 700 просмотров
  • 4 комментария
Справились за 50 минут. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал парного смешанного разряда Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии за 52 минуты разобралась с парой Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция)

US Open. Четвертьфинал. Микст
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ярослава Шведова / Фабрис Мартен – 6:2, 6:3

В полуфинале Ястремская и Перселл сыграют с победителями матча Олмос/Аревало - Перес/Демолингер.
 
Отметим, что Ястремская вместе с Мартой Костюк завершили борьбу в паре на US Open.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Rumata Kastorsky
    Rumata Kastorsky, 07.09.2021 04:35
    +2
    у мене після цього матчу склалося враження шо Даяні для успіху не тренера треба в першу чергу, а спокійного і позитивного хлопця )
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    Viktor Savchuk
    Viktor Savchuk, 07.09.2021 03:55
    +2
    Чудова злагуджена гра. Чудова пара, той випадок, коли обоє доповняють один одного.
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    SolidQ
    SolidQ, 07.09.2021 03:45
    +1
    Поздравляем молодцы!
    P.S Джокович- Бруксби огонь матч )
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    Spectra
    Spectra, 07.09.2021 03:42
    +4
    Молодцы, прекрасный дуэт получился, когда у Даяны спокойный напарник совсем другая игра
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