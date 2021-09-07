Справились за 50 минут. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал парного смешанного разряда Открытого чемпионата США.
В четвертьфинале украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии за 52 минуты разобралась с парой Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция)
US Open. Четвертьфинал. Микст
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ярослава Шведова / Фабрис Мартен – 6:2, 6:3
В полуфинале Ястремская и Перселл сыграют с победителями матча Олмос/Аревало - Перес/Демолингер.
Отметим, что Ястремская вместе с Мартой Костюк завершили борьбу в паре на US Open.
Источник — Sport.ua
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