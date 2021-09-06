УАФ официально пояснила, почему с Шевченко не был продлен контракт

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала заявление

  • 06.09.2021 14:20
  • 9135 просмотров
  • 37 комментариев
УАФ официально пояснила, почему с Шевченко не был продлен контракт
© УАФ. Андрей Шевченко

Пресс-служба УАФ опубликовала официальное объяснение, почему с главным тренером сборной Андреем Шевченко не был продлен контракт.

Заявление Украинской ассоциации футбола

В связи с появлением различных трактовок в вопросе окончания контракта тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко в июле 2021 года считаем нужным сообщить дополнительные детали.

Исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. То есть, УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021.

Такое письмо было направлено по почте в адрес Андрея Шевченко, который он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал о ситуации с главным тренером сборной:

«Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – Исполкомом УАФ в июне 2020 года было принято решение продолжить сотрудничество до конца 2022 года. 30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2 либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.

Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любого другого документа, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.

Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ речь не шла об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024».

Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yass
    online
    Yass, 06.09.2021 16:00
    0
    Mikola12, 06.09.2021 15:43
    Уже все сайты написали, о том что на пост главного тренера сборной,горловского сепара сережку реброва пропихивали дЕрьмак и ЗЕлупа,а спирт юа всё молчит.
    Пожалуй, это пока единственная правдоподобная версия. Других объяснений поведения Павелка пока нет
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 06.09.2021 15:54
    +1
    Вони менi нагадують двох кумiв з серiалу "пiд Полтавою", прийшло запрошення не на ту почту,а телефон для чого???21 столiття,цирк на дротi
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 06.09.2021 15:46
    +1
    CheMP, 06.09.2021 14:58
    Там , где отмываются миллионы - родственников нет...
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 06.09.2021 15:43
    +2
    Уже все сайты написали, о том что на пост главного тренера сборной,горловского сепара сережку реброва пропихивали дЕрьмак и ЗЕлупа,а спирт юа всё молчит.
    Ссылка
    Guta
    online
    Guta, 06.09.2021 15:36
    +2
    Бла Бла Бля
    Ссылка
    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 06.09.2021 15:34
    +2
    Отмазки провинившегося трёхлетнего пацанчика выглядят более правдоподобно.
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 06.09.2021 15:28
    +1
    В этой ситуации кто следил за развитием событий начиная с ЧЕ обвинять в чём то УАФ значит быть заинтересованным, Андрюша играет в свои игры, преследует какие то цели, ну это их тёрки, главное оставьте в покое сборную и нового гл.тренера.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 15:26
    +1
    ___Funny___Cat___, 06.09.2021 14:28
    #ПавелкаУйдивОтсавку
    #БотКисяУйдиССайта
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 06.09.2021 15:26
    0
    Андрій Машко, 06.09.2021 14:44
    За що з ним продовжити??? За просраний відбір на ЧС та провалене Євро????
    Просто чтоб определить степень маразма и метастаз которые он дал... а вспомните наше не проваленное Евро? Ну от прям УСПЕШНОЕ. Чтоб аж сентиментальную слезу пустить )
    Ссылка
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 06.09.2021 15:21
    +2
    Андрій Машко, 06.09.2021 14:44
    За що з ним продовжити??? За просраний відбір на ЧС та провалене Євро????
    Та ще і зарплатню хотів підвищити .Напевно вважав Павелко зовсім за лоха
    Ссылка
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 06.09.2021 15:19
    +3
    Все правильно зробив Павелко ,тому що Шєва вів якусь гру ,вибити ще більшє грошєй після подарунка від Шведів . Але збірна грала невпевнено і вже ніколму не подобалась така гра.Шєва сам був в тупіку тренерсь5ому .А збірній треба нве повітря і тренерський погляд.Практичено Шєва більшє б гнічого не дав команді .Свій пік вони вже з Шєвой пройшли.
    Ссылка
    maxlove
    maxlove, 06.09.2021 15:11
    -1
    павелку у Відставку!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 06.09.2021 15:09
    +1
    Устроили тут ромашка (с)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 06.09.2021 15:08
    +5
    Не сошлись характерами короче. Вообще смешно учитывая шо это 1 шайка лейка с кумом устроить такое шапито, хотя больше смахивает будто или уаф не захотело особо делится $ с ЧЕ с Пазиком или у последнего был вар-т да заглох, а тут он и опомнился чего-то, хотя не понятно чего, + непонятно чего И.О. Петраков, а не полноценный, все равно ж турнут если не выйдем да и гонорар не велик.
    Короче очередной большой обосрам-с вышел у УАФ с павелками.
    Но, эт не ново уже конечно.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 06.09.2021 15:04
    +7
    Одним словом бардак. Во всей этой истории хочется только сказать спасибо Петракову, который в последний момент согласился принять сборную даже с приставкой и.о., понимая, что его кандидатуру изначально никто не рассматривал и в случае чего всех собак повесят на него.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 14:58
    -3
    Александр Купцов, 06.09.2021 14:54
    А Шева всегда говорит только правду??))) Я тоже могу много чего говорить))
    Одно только: у УАФ не было плана Б, говорит о том, что они не ожидали такого от главного тренера и до самого последнего думали, что Шева будет и дальше тренировать))Включайте мозги те, у которых они есть))
    Если глубже анализировать, то Ребров бы не пошел тренировать в эмираты, если бы кентуха Андрей не сказал, что останется и после Евро работать с командой...Проснитесь - люди общаются друг с другом поверьте
    Поэтому Андрюша хотел продолжить работу, но видимо кто то его надоумил, что уходить надо сейчас - на пике, потому как если провалит отбор на мир, то все предыдущие победы забудутся))
    Андрюша поступил не правильно, но это его право...многие люди делают поступки намного хуже, чем он ) Понять и простить
    Ссылка
    Александр Купцов
    Александр Купцов, 06.09.2021 14:54
    +8
    New Zealander, 06.09.2021 14:41
    Павелко что-то мутит. Шева сказал в интервью что они встретились с Павелко на финале чемпионата Европы и Шева его спросил о продлении контракта. По словам Шевы, Павелко ответил : "Не готов обсуждать эту тему". Кто-то объяснить мне как это кум Шевы мог ему так дипломатично и официально ответить? Я думал между кумовьями должны быть дружеские отношения и должен был быть ответ в стиле:" конечно братан, продлим"
    А Шева всегда говорит только правду??))) Я тоже могу много чего говорить))
    Одно только: у УАФ не было плана Б, говорит о том, что они не ожидали такого от главного тренера и до самого последнего думали, что Шева будет и дальше тренировать))Включайте мозги те, у которых они есть))
    Если глубже анализировать, то Ребров бы не пошел тренировать в эмираты, если бы кентуха Андрей не сказал, что останется и после Евро работать с командой...Проснитесь - люди общаются друг с другом поверьте
    Поэтому Андрюша хотел продолжить работу, но видимо кто то его надоумил, что уходить надо сейчас - на пике, потому как если провалит отбор на мир, то все предыдущие победы забудутся))
    Андрюша поступил не правильно, но это его право...многие люди делают поступки намного хуже, чем он ) Понять и простить
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 06.09.2021 14:54
    -3
    axylinam, 06.09.2021 14:36
    Идиотизм полный,новый тренер уже показывает результаты не хуже,чем самый знаменитый гольфист страны,а тут продолжаются бабские разборки
    "нового тренера" будем оценивать после определенного срока. щас сборная играет на том что было заложено шевой и уверен и дальше будет играть.
    Ссылка
    джентельмен
    online
    джентельмен, 06.09.2021 14:50
    +2
    Суркис играет в свои игры
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    Dell Dnieper
    Dell Dnieper, 06.09.2021 14:49
    -3
    Может откат не поделили, потому и с недоговорками все
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