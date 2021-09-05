Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко

Ранее Андрей Шевченко заявил, что не получал никакого email от УАФ

  • 05.09.2021 22:50
  • 2114 просмотров
  • 10 комментариев
Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко
© УАФ. Андрей Шевченко

Обнародовано письмо Украинской ассоциации футбола с приглашением экс-наставнику сборной Украины Андрею Шевченко о встрече 2 августа, на которой должны были идти переговоры о продлении контракта.

Письмо было отправлено 30 июля 2021 июля на киевский адрес Андрея Шевченко. Ассоциация пригласила Шевченко 2 августа вести переговоры о продлении контракта в Доме футбола в Киеве.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что не получал никакого email от УАФ:

«Письмо с приглашением на переговоры с УАФ? Я получал очень много email-ов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно. Никакого письма официального мне на этот email не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом».

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 23:14
    -2
    Если б эта была байки про ЗЕленых и их коммуникацию и такой обосрам-с, то охотно поверил бы, а так
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 05.09.2021 23:12
    0
    Евгений Семыкин, 05.09.2021 23:04
    Коммуникации уровня цифрового государства 😀
    держава в смартфоні так як вона є
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 23:12
    +1
    Та ну, едва ли они не общались и такими рассылками занимались, кто-то явно лжет и зная простака шеву велика вероятность то павелка
    Ссылка
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 05.09.2021 23:08
    +1
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 23:00
    Во прикол, если Шева просрал свой контракт, потому что это письмо в спам улетело
    У этих клоунов неужели нет других способов более надежного контакта? Ну не смешно уже ведь.
    Тут зовсім іншє :один одного витримував "на слабо".Шєва програв і тут Остапа понесло
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 05.09.2021 23:07
    +5
    Павелко просто не мог набрать кума? Полный бред
    Ссылка
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 05.09.2021 23:06
    +3
    Цікаво ,чому Шева саме зараз заговорив ,а до цього мовчав ?Шантажував ,чекав ,що УАФ піде у нього на поводу ,а вони замінили іншим і тут Шеву це зачепило.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 05.09.2021 23:06
    +4
    Павелко жулик очччень высокого уровня)))
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 23:05
    0
    Как «неожиданно»что павелка оправдывается через клубный канальчик шахтера , все таки 🤣
    Вчера кстати на Олимпийском , перед матчем бородатый долго говорил с денисовым, видать соображали как на сегодня текст набрать , чтобы правдоподобнее выглядело
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 05.09.2021 23:04
    +3
    Коммуникации уровня цифрового государства 😀
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 23:00
    +4
    Во прикол, если Шева просрал свой контракт, потому что это письмо в спам улетело
    У этих клоунов неужели нет других способов более надежного контакта? Ну не смешно уже ведь.
    Ссылка
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