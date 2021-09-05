Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко

Обнародовано письмо Украинской ассоциации футбола с приглашением экс-наставнику сборной Украины Андрею Шевченко о встрече 2 августа, на которой должны были идти переговоры о продлении контракта.

Письмо было отправлено 30 июля 2021 июля на киевский адрес Андрея Шевченко. Ассоциация пригласила Шевченко 2 августа вести переговоры о продлении контракта в Доме футбола в Киеве.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что не получал никакого email от УАФ:

«Письмо с приглашением на переговоры с УАФ? Я получал очень много email-ов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно. Никакого письма официального мне на этот email не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом».