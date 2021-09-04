Никаких email не получал. Шевченко рассказал, будет ли судиться с УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пояснил финансовый аспект своих отношений с УАФ:

«Письмо с приглашением на переговоры с УАФ? Я получал очень много email-ов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно. Никакого письма официального мне на этот email не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом.

Еще раз: пролонгация уже была оговорена. Тем более, в течение 5 лет мой и моих помощников контракты никогда не менялись – была все время одна и та же сумма в контракте. Вопросов об изменениях финансовой опции не стояло.

Суд? Нет, я этого делать ни в коем случае не собираюсь. Я вам рассказываю о ситуации, потому что считаю, что общественность должна знать. Тем более, у меня много болельщиков. Точно так же и мой штаб, который провел хорошую работу, поэтому я сегодня вам говорю прямо.

Должна ли УАФ деньги? Нет, она полностью рассчиталась с нами. Здесь я не вижу каких-то проблем. Еще раз – вы должны понять – я сегодня не обвиняю УАФ ни в чем, а рассказываю сегодняшнюю ситуацию. Мы не собирались уходить из команды – мы пришли и сказали о том, что хотим пролонгировать контракт.

Говорили, что тренер сборной хочет попробовать себя на клубном уровне? Я не могу прокомментировать, почему кто-то так думает. Я констатирую факт – я соблюдал контракт, никаких переговоров ни с кем не вел. Мы хотели продлить, моя команда тут говорит об этом».

ШЕВЧЕНКО: «Сейчас у нас с Павелко контактов нет. Ни звонков, ни смс»