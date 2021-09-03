ШЕВЧЕНКО: «Сейчас у нас с Павелко контактов нет. Ни звонков, ни смс»

Экс-наставник сборной Украины рассказал об отношениях с президентом УАФ

  • 03.09.2021 23:30
  • 907 просмотров
  • 5 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Сейчас у нас с Павелко контактов нет. Ни звонков, ни смс»
© УАФ. Шевченко и Павелко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко:

«Был ли конфликт с Андреем Павелко? Я констатирую факт, потому что я нахожусь здесь 2 недели. Я очень много слышу разговоров. Думаю, что и болельщики, и журналисты должны знать о тех процессах, которые проходили.

Я поздравлял дочку Андрея Васильевича с днем рождения, мы общались по телефону. Сейчас у нас контактов нет – ни звонков, ни смс. Смс был – это пожелание в дальнейшей карьере.

Почему Павелко так поступил в плане контракта? Тяжело сказать об этом. Знаете, думаю, будет неправильно обсуждать это в наших личных отношениях. Есть определенные контрактные вещи, которые должны быть исполнены. То, что было записано в контракте, – это самая важная вещь.

Какой бы вопрос хотел бы задать Андрею Павелко? Почему не был контракт пролонгирован? Он был оговорен, нужно было только продлить. От УАФ не поступило никаких действий. Не знаю, давала ли УАФ оценку нашему тренерскому штабу. Это, наверное, должны быть какие-то пресс-конференции, интервью, в которых бы говорилось, удовлетворены они были или нет». 

Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 04.09.2021 00:00
    0
    А Павелко говорил что уважает решение Шевы и его шьаба. Так оказывается он врал что это было решение Шевы?
    Вот недавний комментарий Павелка тут - https://sport.ua/news/548318-andrey-pavelko-uvazhayu-reshenie-shevchenko
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    stop2018
    stop2018, 04.09.2021 00:00
    0
    Ні обіцянок ні пробачень .... Шева ти повнмй нацюцюрник!!!! З історії з Корелевської хотів це сквзати
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    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 03.09.2021 23:56
    +2
    А может кто-то чью-то куму напердолил???и поссорились
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    DK1970
    DK1970, 03.09.2021 23:46
    +2
    Андрей Николаевич молодец! Первым вскрыл шельму. Теперь чтобы не сказал Павелко будет звучать как оправдание.
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    sahka1981
    sahka1981, 03.09.2021 23:40
    +5
    Получается Павелко кума легенду кинул? Не говоря уж про остальной тренерский штаб.
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