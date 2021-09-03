ШЕВЧЕНКО: «Сейчас у нас с Павелко контактов нет. Ни звонков, ни смс»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко:

«Был ли конфликт с Андреем Павелко? Я констатирую факт, потому что я нахожусь здесь 2 недели. Я очень много слышу разговоров. Думаю, что и болельщики, и журналисты должны знать о тех процессах, которые проходили.

Я поздравлял дочку Андрея Васильевича с днем рождения, мы общались по телефону. Сейчас у нас контактов нет – ни звонков, ни смс. Смс был – это пожелание в дальнейшей карьере.

Почему Павелко так поступил в плане контракта? Тяжело сказать об этом. Знаете, думаю, будет неправильно обсуждать это в наших личных отношениях. Есть определенные контрактные вещи, которые должны быть исполнены. То, что было записано в контракте, – это самая важная вещь.

Какой бы вопрос хотел бы задать Андрею Павелко? Почему не был контракт пролонгирован? Он был оговорен, нужно было только продлить. От УАФ не поступило никаких действий. Не знаю, давала ли УАФ оценку нашему тренерскому штабу. Это, наверное, должны быть какие-то пресс-конференции, интервью, в которых бы говорилось, удовлетворены они были или нет».

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