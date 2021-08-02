Андрей ПАВЕЛКО: «Уважаю решение Шевченко»

Президент УАФ – об уходе Андрея Шевченко из сборной Украины

  • 02.08.2021 17:23
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  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Уважаю решение Шевченко»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной:

«Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что в течение пяти лет работали в сборной Украины. Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом спасибо за все те эмоции, которые все мы пережили за этот период во время матчей сборной Украины.

Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире. Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши в Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией.

Признаюсь, было непросто принять решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом Андрея Шевченко после отбора ЧМ-2018. Тогда сборная Украины не вышла из группы, и в адрес УАФ, меня лично звучало немало критики. Но я благодарю членам исполкома УАФ, которые прислушались к моим аргументам, и мы тогда продолжили сотрудничество со штабом Андрея Шевченко.

В результате выступление сборной Украины на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016-м начинал свою работу во главе национальной команды.

Стратегия и путь развития сборной, выбранные пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом. Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем.

Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе».

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Источник — Facebook

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Комментарии
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    Trollface
    online
      Trollface, 02.08.2021 18:43
    0
    Давно нужно было их всех разогнать.
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    Владислав Ткаченко
    online
      Владислав Ткаченко, 02.08.2021 17:48
    +5
    особенно акуенно сыграли "відовищно" с Казахстаном ,Финами,Австрийцами ,Англичанами
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    maxlove
    online
      maxlove, 02.08.2021 17:44
    +5
    павелку у Відставку!!!
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