Генсекретарь УАФ: «Письмо было отправлено Шевченко. Ответа не получили»

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал, как развивалась ситуация, которая привела к отставке Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины:

«30 июля я имел личный телефонный разговор с Шевченко. Сказал ему: Андрей Николаевич, в тех условиях, что есть сейчас, на следующий день нам нужно оформить решение о завершении контракта и увольнении вас и всего тренерского штаба. Но, поскольку знаю от президента, что у вас 2 или 3 августа запланирована встреча, соответственно, сможем подписать новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованными. Это бюрократическая часть, на что Шевченко, конечно, согласился. Он сказал: делай все, что нужно по закону, все, что считаешь нужным, действительно 2-го или 3-го мы встретимся и будем обсуждать условия нового пролонгированного контракта.

Кроме телефонных разговоров, конечно, была выполнена вся юридическая часть. Отправлено на адрес Шевченко, который указан как способ коммуникации и его местонахождения, сообщение о встрече, об окончании контракта, об обсуждении условий нового. Кроме того, его представителю, который представлял интересы Шевченко на протяжении 5 лет (периода действия его контрактов с УАФ), они были отправлены средствами электронной связи. Поэтому с нашей стороны в плане сообщения, приглашения – все было исполнено.

К сожалению, не получили ответ. Насколько мне известно, ни 2 августа, ни 3 августа встреча не состоялась. Как вы, наверное, понимаете и могли наблюдать за тем, как развивалась ситуация потом – у нас не было плана Б. Потому что вся наша работа была направлена на то, что будем продлевать сотрудничество с Шевченко, а вопрос стоял только по техническим деталям и условиям нового контракта. Собственно, с этой проблемой была связана двухнедельная эпопея с назначением нового главного тренера. Это, наверное, можно поставить и себе в вину. Мы не были готовыми к такому развитию событий. Лично я искренне надеялся, что контракт с Шевченко будет продлен.

Не было речи об уменьшении вознаграждения абсолютно. Речь шла о структурировании вознаграждения и оплаты труда главного тренера в соответствии с европейскими практиками. Когда есть чистый и неизменный размер, не зависящий от результатов, и есть бонусная часть, которая, в зависимости от спортивных результатов, очень сильно варьируется. От минимальной стандартной до заоблачной при выходе в финальную часть чемпионата Европы или мира.

Говорят, Шевченко на протяжении 5 лет заработал около 400 млн гривен? Не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную сумму. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да».

Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко