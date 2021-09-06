ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил ФК Львов

Львовский клуб получил нового тренера, которого хорошо знают в УПЛ

  • 06.09.2021 19:06
  • 2544 просмотра
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил ФК Львов
© ФК Львов. Олег Дулуб

Белорусский наставник Олег Дулуб официально оформил трудовое соглашение с «Львовом». Контракт подписан по схеме «1+1».
 
Сообщается, что новый тренер «сине-золотых львов» уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей. Ранее поступала информация, что специалист уже работает с командой.
 
Олег Дулуб возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста был ФК «Крумкачы» (Беларусь). Также он работал с ФК «Карпаты» (Львов) и с ФК «Черноморец» (Одесса). Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.
 
После 6 туров «Львов» имеет в своем активе 2 очка и находится на предпоследней строчке текущего розыгрыша УПЛ.

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Источник — ФК Львов

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 06.09.2021 20:31
    0
    Сергей Чёрный, 06.09.2021 20:25
    Навіщо це непорозуміння в УПЛ , поверніть краще Карпати Львів.
    Пацани з волині повернули минулого тижня...
    п.с. Удачі Дулубу! Надскладні у нього завдання!
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 06.09.2021 20:25
    0
    Навіщо це непорозуміння в УПЛ , поверніть краще Карпати Львів.
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    Alexey Antonenko
    Alexey Antonenko, 06.09.2021 20:00
    0
    А их бразилец лицензию ещё не получил?
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    Burevestnik
    Burevestnik, 06.09.2021 19:31
    0
    Информация из Википедии:
    1. карьера игрока: играл в 20 (двадцати !!!) клубах.
    2. карьера тренера: 14 клубов и Ю-19 (Беларусь).
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 06.09.2021 19:30
    0
    И Дулуб и Кучук вроде не плохие специалисты, но почему-то нигде долго не задерживаются.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 06.09.2021 19:20
    +1
    Когда он был футболистом, то через год-полтора переходил в другой клуб.
    Стал тренером - ничего не поменялось...
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 06.09.2021 19:20
    +1
    Беларуское дерби
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 06.09.2021 19:17
    0
    это не выход....СССР-бей беги
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    Primovocatus
    Primovocatus, 06.09.2021 19:12
    0
    Хоть бы дотянул до главного матча жизни 23 октября против Динамо во Львове. Самый европейский город ждёт перемен!
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    dudigo78
    dudigo78, 06.09.2021 19:12
    +2
    хороший тренер для збереження прописки в упл. питання лише як довго він там протримається
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    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 19:10
    -3
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    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 19:10
    +8
    Через пару месяцев снова снимут.
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