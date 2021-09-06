ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил ФК Львов

Белорусский наставник Олег Дулуб официально оформил трудовое соглашение с «Львовом». Контракт подписан по схеме «1+1».



Сообщается, что новый тренер «сине-золотых львов» уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей. Ранее поступала информация, что специалист уже работает с командой.



Олег Дулуб возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста был ФК «Крумкачы» (Беларусь). Также он работал с ФК «Карпаты» (Львов) и с ФК «Черноморец» (Одесса). Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.



После 6 туров «Львов» имеет в своем активе 2 очка и находится на предпоследней строчке текущего розыгрыша УПЛ.