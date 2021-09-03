Новый тренер Львова Дулуб приступил к работе с командой

По информации СМИ, наставник Олег Дулуб уже приступил к тренировочному процессу в «Львове», однако еще не подписал контракт.
Ожидается, что уже в ближайшее время клуб объявит о назначении тренера официально.
Дулуб ранее уже работал в Украине. Специалист возглавлял «Карпаты» и «Черноморец». Последним местом работы белоруса были минские «Крумкачы», которые он покинул в конце июня.
«Львов» после 6 туров набрал лишь 2 очка и остался без тренера Анатолия Бессмертного.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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