Новый тренер Львова Дулуб приступил к работе с командой

По информации СМИ, наставник Олег Дулуб уже приступил к тренировочному процессу в «Львове», однако еще не подписал контракт.

Ожидается, что уже в ближайшее время клуб объявит о назначении тренера официально.

Дулуб ранее уже работал в Украине. Специалист возглавлял «Карпаты» и «Черноморец». Последним местом работы белоруса были минские «Крумкачы», которые он покинул в конце июня.

«Львов» после 6 туров набрал лишь 2 очка и остался без тренера Анатолия Бессмертного.