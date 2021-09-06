ФОТО. Сборная Украины отправилась в Чехию

Товарищеский поединок с чешской национальной командой состоится 8 сентября

  • 06.09.2021 16:07
  • 1748 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Чехию
© УАФ

В понедельник, 6 сентября, сборная Украины по футболу отправилась в Чехию, где ей предстоит сыграть товарищеский поединок с чешской национальной командой.

В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.

Товарищеский матч Чехия — Украина состоится в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 06.09.2021 16:58
    0
    Как раз шанс ближний резерв поглядеть
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