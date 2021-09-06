ФОТО. Сборная Украины отправилась в Чехию

В понедельник, 6 сентября, сборная Украины по футболу отправилась в Чехию, где ей предстоит сыграть товарищеский поединок с чешской национальной командой.

В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.

Товарищеский матч Чехия — Украина состоится в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.