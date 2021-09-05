Их осталось 19. Еще один игрок сборной Украины покинул расположение команды

Виталий Миколенко отправился в расположение клуба

  • 05.09.2021 16:35
  • 3091 просмотр
  • 2 комментария
Их осталось 19. Еще один игрок сборной Украины покинул расположение команды
© УАФ. Виталий Миколенко

Сегодня перед обедом главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение отпустить в клуб защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко
 
Ранее расположение национальной команды покинули Андрей Пятовй, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчукй, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.
 
Таким образом, сейчас в расположении сине-желтых находится 19 исполнителей.
 
Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией
 
Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
 
Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
 
Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 05.09.2021 17:09
    0
    Хто такий Тімчік?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 05.09.2021 16:54
    -4
    А как же сотый матч Пятова за сборную??!!!
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