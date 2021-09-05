Их осталось 19. Еще один игрок сборной Украины покинул расположение команды

Сегодня перед обедом главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение отпустить в клуб защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко.



Ранее расположение национальной команды покинули Андрей Пятовй, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчукй, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.



Таким образом, сейчас в расположении сине-желтых находится 19 исполнителей.



Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией



Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).



Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).



Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).