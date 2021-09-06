Победы Свитолиной, волейболистов, Донбасса и Мотора, итоги Паралимпиады

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 сентября.

1. Халеп едет домой. Свитолина во второй раз пробилась в четвертьфинал US Open. Элина в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира.

2. Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт с участием полиции.

3. Результаты матчей отбора ЧМ-2022. Разгромы от Германии, Испании, Польши. 5 сентября завершился 5-й тур квалификации чемпионата мира.

4. Послали на киевский адрес. Обнародовано письмо УАФ, отправленное Шевченко. Ранее Андрей Шевченко заявил, что не получал никакого email от УАФ.

5. Украина победила Португалию в своем третьем матче мужского Евро. В пятом сете наши волейболисты все же сломили сопротивление соперников.

6. Донбасс одолел Руан и выиграл первый матч в Лиге чемпионов. Команда сумела победить на своем льду.

7. Разгромили белорусов. Мотор стал бронзовым призером SEHA League. Запорожская команда переиграла «Мешков» Брест со счетом 31:20.

8. Без шансов для Хэмилтона. Ферстаппен легко выиграл Гран-при Нидерландов. Макс вернул себе лидерство в общем зачете.

9. Малиновский, Цыганков и еще пять игроков покинули сборную Украины. Стала известна заявка сборной Украины на игру с Чехией.

10. Итог Паралимпийских игр-2020. Украина завоевала 98 медалей. Сформирован итоговый медальный зачет.