Кто лидирует в группах отбора к ЧМ? Разгромы от Германии, Испании, Польши

5 сентября завершился 5-й тур квалификации чемпионата мира

  • 05.09.2021 23:59
  • 1671 просмотр
  • 1 комментарий
Кто лидирует в группах отбора к ЧМ? Разгромы от Германии, Испании, Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября завершился 5-й тур квалификации чемпионата мира 2022.

В вечерних матчах разгромные победы одержали Германия, Испания, Польша.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

5-й тур, 5 сентября

17:00. Беларусь – Уэльс – 2:3

Голы: В.Лисакович, 29 (пен), Седько, 30 –  Бэйл, 6 (пен), 69 (пен), 90+3.

19:00. Албания – Венгрия – 1:0

Гол: Бройя, 87.

19:00. Англия – Андорра – 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (пен), Сака, 85.

19:00. Болгария – Литва – 1:0

Гол: Чочев, 82.

19:00. Исландия – Северная Македония – 2:2

Голы: Бьярнасон, 78, Гудьонсен, 84 – Велковски, 12, Алиоски, 54.

21:45. Бельгия – Чехия – 3:0

Голы: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65.

21:45. Германия – Армения – 6:0

Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейеми, 90+1.

21:45. Испания – Грузия – 4:0

Голы: Хосе Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63.

21:45. Косово – Греция – 1:1

Голы: Муричи, 90+2 – Дувикас, 45+2.

21:45. Румыния – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Тошка, 11, Маня, 18.

21:45. Сан-Марино – Польша – 1:7

Голы: Нанни, 48 – Левандовски, 5, 21, Свидерски, 16, Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4.

21:45. Швейцария – Италия – 0:0

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 53 (вратарь).

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    garik_trinity
    garik_trinity, 06.09.2021 00:41
    0
    Армения? Новый лидер?😂
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