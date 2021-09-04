Германия – Армения. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 04.09.2021 11:15
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Германия – Армения. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Германия – Армения.

«В предыдущем туре Германия на выезде обыграла Лихтенштейн (0:2), а Армения также в выездном поединке сыграла вничью 0:0 с Северной Македонией. На данный момент команды лидируют в группе J. Армения с 10 очками идет первой, Германия с 9 баллами занимает вторую позицию.
Три раза играли между собой Германия и Армения. Все поединки завершались уверенными победами немцев. Германия побеждала Армению со счетами 5:1, 4:0 и 6:0.

Думаю, что после победы над Лихтенштейном немцы не должны иметь проблем со сборной Армении. Тем более команда Флика будет играть на домашнем поле. Поэтому, думаю, Германия уверенно обыграет Армению», - сказал Бартулович.

Матч Германия – Армения состоится 5-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Денис Шаховец, Sport.ua

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