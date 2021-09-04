Германия – Армения. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Германия – Армения.

«В предыдущем туре Германия на выезде обыграла Лихтенштейн (0:2), а Армения также в выездном поединке сыграла вничью 0:0 с Северной Македонией. На данный момент команды лидируют в группе J. Армения с 10 очками идет первой, Германия с 9 баллами занимает вторую позицию.

Три раза играли между собой Германия и Армения. Все поединки завершались уверенными победами немцев. Германия побеждала Армению со счетами 5:1, 4:0 и 6:0.

Думаю, что после победы над Лихтенштейном немцы не должны иметь проблем со сборной Армении. Тем более команда Флика будет играть на домашнем поле. Поэтому, думаю, Германия уверенно обыграет Армению», - сказал Бартулович.

Матч Германия – Армения состоится 5-го сентября. Начало встречи в 21:45.