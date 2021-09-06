В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Германии на своем поле разгромила Армению со счетом 6:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Германия).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Германия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
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Источник — Sport.ua
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