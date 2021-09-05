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Аргентина
Матч прерван, 8’

Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно

Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт с участием полиции

  • 05.09.2021 22:15
  • 16033 просмотра
  • 27 комментариев
Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября в Сан-Паулу в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Бразилии и Аргентины.

Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле. 

Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм.

В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес. 

Органы здравоохранения Бразилии хотят их депортировать из страны. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. По имеющейся информации, футболисты из АПЛ обманули сотрудников иммиграционной службы, сообщив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Лионель Месси: «Это катастрофа. Мы прибыли сюда с намерением играть. Мы прибыли, и никто не сказал нам, что что-то может случиться. Они могли депортировать нас три дня назад, когда мы приехали. Это полная катастрофа».

Обновление. Игра не будет возобновлена сегодня. Заявление КОНМБЕБОЛ:

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остается прежней, а представители властей находятся на поле.

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этой институции».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Элизбар Сария
    online
    Элизбар Сария, 05.09.2021 23:18
    0
    Перед въездом в Бразилию вне сомнения всех аргентинцев проверили все службы на границе. Так что данное выбегание на поле представителей здравоохранения Бразилии смахивает на цирк.
    Ссылка
    Shunya|Kh
    Shunya|Kh, 05.09.2021 23:18
    0
    Fangold, 05.09.2021 22:55
    Та всім ясно що це спецоперація за Швейцарським сценарієм, а я ще думаю, чого це ні Алісона ні Едерсона на воротах нема ))))))
    Ну може просто бразильці притримувались цих норм тому з Англії і не брали гравців. А тепер питання: чи знали аргентинці ці правила до прильоту?
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 05.09.2021 23:15
    0
    Не здивуюся, якщо Аргентині дадуть технічну поразку. Кому, як не нам це знати, швейцарські канктони не дадуть збрехати. Але з нами ладно, все якось менш-більш цивілізовано було, а тут така бредятина... Типу ці клоуни не знали хто прилетів, де розташована команда. Але ні, треба було влаштувати цей дешевий і позорний цирк на очах всього світу.
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 05.09.2021 23:15
    0
    З такої логіки депортувати мають всіх аргентинців, тому що вони контактували з четвіркою
    Ссылка
    D. Skv
    online
    D. Skv, 05.09.2021 23:04
    +2
    Нормальна схема. Так і наші можуть дома всі перемоги отримати)) головне шоб правилла карантинні вчасно міняли
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 05.09.2021 22:57
    0
    Минздрав против!
    Но как то же въехали из Англии.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 22:55
    +1
    Fangold, 05.09.2021 22:55
    Та всім ясно що це спецоперація за Швейцарським сценарієм, а я ще думаю, чого це ні Алісона ні Едерсона на воротах нема ))))))
    😁 бразильцы все продумали
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 05.09.2021 22:55
    +4
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 22:51
    То есть выловить их в аэропорту гостинице или подтрибунке не смогли ?
    Неизвестные же личности ещё и скрывались небось
    Бразильские клоуны
    Та всім ясно що це спецоперація за Швейцарським сценарієм, а я ще думаю, чого це ні Алісона ні Едерсона на воротах нема ))))))
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 22:51
    +4
    То есть выловить их в аэропорту гостинице или подтрибунке не смогли ?
    Неизвестные же личности ещё и скрывались небось
    Бразильские клоуны
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 05.09.2021 22:51
    0
    Обьявить техническое поражение Бразилии.
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 05.09.2021 22:46
    +5
    В бразильців в заявці немає жодного гравця з АПЛ, підготувалися чортяки
    Ссылка
    Maxfemix
    Maxfemix, 05.09.2021 22:45
    -2
    ковідне скотство
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 22:44
    +3
    Бразилия - страна, где много диких обезьян
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 22:44
    +5
    А через 85 минут нельзя было депортировать?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 05.09.2021 22:43
    +4
    Могли тесты быстрые сделать, а потом продублировать ПЦР.
    А теперь делают цирк. Точнее, продолжение цирка Швейцария - Украина.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 05.09.2021 22:43
    +1
    Маразм крепчает с этим ковидом
    Ссылка
    ampl7
    online
    ampl7, 05.09.2021 22:42
    +11
    Мы это уже проходили. Технарь от швейцарских ублюдков.
    Ссылка
    rus
    rus, 05.09.2021 22:39
    +2
    Дожились
    Ссылка
    Олег фурманюк
    Олег фурманюк, 05.09.2021 22:39
    +2
    Saar, 05.09.2021 22:22
    0-3 заразувати і хай ця меся зі своїми партнерами п..ть пш барам.
    Представь.
    Вы с семьей приезжаете отдыхать в страну (любую) проходит два дня Вы идете на море и задерживают Вас и ребенка, а жену и другого ребенка нет.
    По причине неправильного вьезда по карантину в страну!
    Дебилизм!???
    Ссылка
    rus
    rus, 05.09.2021 22:39
    +1
    Добились!
    Ссылка
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