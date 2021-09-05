Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно

5 сентября в Сан-Паулу в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Бразилии и Аргентины.

Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле.

Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм.

В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.

Органы здравоохранения Бразилии хотят их депортировать из страны. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. По имеющейся информации, футболисты из АПЛ обманули сотрудников иммиграционной службы, сообщив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Лионель Месси: «Это катастрофа. Мы прибыли сюда с намерением играть. Мы прибыли, и никто не сказал нам, что что-то может случиться. Они могли депортировать нас три дня назад, когда мы приехали. Это полная катастрофа».

Обновление. Игра не будет возобновлена сегодня. Заявление КОНМБЕБОЛ:

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остается прежней, а представители властей находятся на поле.

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этой институции».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine