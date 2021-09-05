Игра в Бразилии не будет возобновлена. Официальное заявление КОНМЕБОЛ

Матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной прерван досрочно

  • 05.09.2021 23:23
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  • 4 комментария
Игра в Бразилии не будет возобновлена. Официальное заявление КОНМЕБОЛ
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Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ обнародовала официальное заявлением в связи с инцидентом, случившимся во время матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной. 

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле.

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этой институции».

Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле. Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес. 

Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 06.09.2021 00:22
    0
    Бразильцы уже выступили с заявлением, что это вина Аргентины, и у них нет сомнения, что Аргентине влепят технарь. Т.к. они осознанно нарушили карантинное законодательство.
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 05.09.2021 23:44
    0
    Однозначно техническое поражение сборной Бразилии. Если Бразилия планировала кого то не пускать, так это надо было сделать еще в аэропорту, а не во время матча.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 05.09.2021 23:35
    +3
    Дискаалификация Бразилии будет хорошим уроком для всех нефутбольных чиновников
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 05.09.2021 23:34
    +6
    Технарь бразильцам надо влепить, если честно.
    У бразильской полиции было 100 вариантов задержать игроков до матча. Но они решили выполнять свои функции во время матча.
    Я вижу вмешательство властей, нарушение кодекса ФИФА. Технарь 0:3.
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