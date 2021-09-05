Игра в Бразилии не будет возобновлена. Официальное заявление КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ обнародовала официальное заявлением в связи с инцидентом, случившимся во время матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле.

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этой институции».

Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле. Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.

Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно