Игра в Бразилии не будет возобновлена. Официальное заявление КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ обнародовала официальное заявлением в связи с инцидентом, случившимся во время матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.
«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле.
Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этой институции».
Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле. Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.
Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно
El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes.— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021
Источник — Twitter
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У бразильской полиции было 100 вариантов задержать игроков до матча. Но они решили выполнять свои функции во время матча.
Я вижу вмешательство властей, нарушение кодекса ФИФА. Технарь 0:3.
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