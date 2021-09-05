Это катастрофа! Месси прокомментировал остановку матча в Бразилии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал остановку матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии:

«Это катастрофа. Мы прибыли сюда с намерением играть. Мы прибыли, и никто не сказал нам, что что-то может случиться. Они могли депортировать нас три дня назад, когда мы приехали. Это полная катастрофа».

Уже на 5-й минуте поединок был прерван. Возле скамейки запасных вспыхнул большой конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле. Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, тренер аргентинцев Лионель Скалони, бразильский тренер Тите и игроки обеих сборных обсуждают ситуацию. Матч вряд ли будет продолжен.

Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно