Феерия Крипака, победа украинских волейболистов, травма Буяльского

Главные новости за 2 сентября на Sport.ua

  • 03.09.2021 03:30
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Феерия Крипака, победа украинских волейболистов, травма Буяльского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Крипак

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 сентября.

1. Крипак завоевал четвертое золото на Паралимпиаде. Украинский пловец доминирует в Токио.

2. Повреждение сухожилия. Буяльский получил травму и не сыграет с Францией. Также Виталий не поможет сине-желтым в товарищеской игре против Чехии.

3. Смена лидера группы. Швеция неожиданно обыграла Испанию. Скандинавская сборная одержала победу в волевом стиле.

4. Кто поедет в Катар? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022 после 4-го тура. 2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира.

5. Украина добыла первую победу на мужском чемпионате Европы. В пятисетовом противостоянии подопечные Угиса Крастиньша нанесли поражение Греции.

6. Хотел в Бордо, но перешел в Динамо. Кто такой Витиньо? Кажется, Мирча Луческу получил в Киеве первого серьезного бразильского легионера.

7. Украинка Помазан стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра. 32-летняя легкоатлетка повторила свой успех Игр в Лондоне-2012.

8. Загребельный выиграл золото Паралимпийских игр. Украинский легкоатлет стал лучшим в секторе прыжков в длину.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера. Игорь Кирюханцев проведет полгода в «Александрии».

10. Еще три золота. Украина удерживается в топ-5 зачета Паралимпиады. Украинские спортсмены продолжают радовать медалями.

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Источник — Sport.ua

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