Кто поедет в Катар? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022 после 4-го тура

2 сентября состоялись заключительные матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022.
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Квалификация ЧМ-2022
2 сентября, 4-й тур
Группа B
- Грузия – Косово – 0:1
- Швеция – Испания – 2:1
Группа C
- Италия – Болгария – 1:1
- Литва – Северная Ирландия – 1:4
Группа E
- Эстония – Бельгия – 2:5
- Чехия – Беларусь – 1:0
Группа I
- Венгрия – Англия – 0:4
- Польша – Албания – 4:1
- Андорра – Сан-Марино – 2:0
Группа J
- Лихтенштейн – Германия – 0:2
- Исландия – Румыния – 0:2
- Северная Македония – Армения – 0:0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.