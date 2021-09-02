Кто поедет в Катар? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022 после 4-го тура

2 сентября состоялись заключительные матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

2 сентября, 4-й тур

Группа B

Грузия – Косово – 0:1

Швеция – Испания – 2:1

Группа C

Италия – Болгария – 1:1

Литва – Северная Ирландия – 1:4

Группа E

Эстония – Бельгия – 2:5

Чехия – Беларусь – 1:0

Группа I

Венгрия – Англия – 0:4

Польша – Албания – 4:1

Андорра – Сан-Марино – 2:0

Группа J

Лихтенштейн – Германия – 0:2

Исландия – Румыния – 0:2

Северная Македония – Армения – 0:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022