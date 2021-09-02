Кто поедет в Катар? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022 после 4-го тура

2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира

  • 02.09.2021 23:59
  • 1322 просмотра
  • 3 комментария
Кто поедет в Катар? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022 после 4-го тура
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября состоялись заключительные матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

2 сентября, 4-й тур

Группа B

  • Грузия – Косово – 0:1
  • Швеция – Испания – 2:1

Группа C

  • Италия – Болгария – 1:1
  • Литва – Северная Ирландия – 1:4

Группа E

  • Эстония – Бельгия – 2:5
  • Чехия – Беларусь – 1:0

Группа I

  • Венгрия – Англия – 0:4
  • Польша – Албания – 4:1
  • Андорра – Сан-Марино – 2:0

Группа J

  • Лихтенштейн – Германия – 0:2
  • Исландия – Румыния – 0:2
  • Северная Македония – Армения – 0:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Alex Romanov
    Alex Romanov, 03.09.2021 00:44
    +1
    Во будет прикол, если в стыковые попадут: Италия, Испания, Хорватия и Нидерланды
    Ссылка
    virtus et honor
    virtus et honor, 03.09.2021 00:35
    0
    У турків як не дивно є хороші шанси виграти свою групу
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    dd dent
    dd dent, 03.09.2021 00:17
    0
    Уж по крайней мере не мы, к сожалению, хотя хотелось бы верить в чудо, до последнего.
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