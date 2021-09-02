Повреждение сухожилия. Буяльский получил травму и не сыграет с Францией

1 сентября хавбек сборной Украины Виталий Буяльский в поединке квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) получил повреждение сухожилия приводящей мышцы.

В результате обследований стало известно, что полузащитник проведет вне игры приблизительно две недели.

Буяльский не сможет помочь сине-желтым в матче квалификации ЧМ-2022 против Франции (4 сентября), а также в товарищеской игре против Чехии (8 сентября).

Напомним, у сборной Украины игру против Франции также пропустит Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек.

Он получил ушиб голени. Мбаппе не сыграет против Украины