Повреждение сухожилия. Буяльский получил травму и не сыграет с Францией

1 сентября хавбек сборной Украины Виталий Буяльский в поединке квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) получил повреждение сухожилия приводящей мышцы.
В результате обследований стало известно, что полузащитник проведет вне игры приблизительно две недели.
Буяльский не сможет помочь сине-желтым в матче квалификации ЧМ-2022 против Франции (4 сентября), а также в товарищеской игре против Чехии (8 сентября).
Напомним, у сборной Украины игру против Франции также пропустит Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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наиграли с казахами, мало того что обкакались!
так ещё и куча игроков ключевых с Францией не сыграет....
наиграли с казахами, мало того что обкакались!
так ещё и куча игроков ключевых с Францией не сыграет....
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