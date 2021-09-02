Повреждение сухожилия. Буяльский получил травму и не сыграет с Францией

Также Виталий не поможет сине-желтым в товарищеской игре против Чехии

  • 02.09.2021 22:12
  • 2887 просмотров
  • 13 комментариев
Повреждение сухожилия. Буяльский получил травму и не сыграет с Францией
© УАФ. Виталий Буяльский

1 сентября хавбек сборной Украины Виталий Буяльский в поединке квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) получил повреждение сухожилия приводящей мышцы.

В результате обследований стало известно, что полузащитник проведет вне игры приблизительно две недели.

Буяльский не сможет помочь сине-желтым в матче квалификации ЧМ-2022 против Франции (4 сентября), а также в товарищеской игре против Чехии (8 сентября).

Напомним, у сборной Украины игру против Франции также пропустит Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек.

Он получил ушиб голени. Мбаппе не сыграет против Украины

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 02.09.2021 23:21
    -1
    да да, нагадай максику цей баласт на Евро 20 до куди дійшов?
    Ссылка
    ___Maks__
    online
    ___Maks__, 02.09.2021 23:19
    +1
    Здоровья конечно игроку ,жаль очень один норм игрок с дынамо в сборной ,,остальные привозы с дынамо и балласт
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 23:11
    0
    adidas777, 02.09.2021 23:09
    Просто полный пиндец!!!
    наиграли с казахами, мало того что обкакались!
    так ещё и куча игроков ключевых с Францией не сыграет....
    а Буя точно ключевой игрок в сборной, незаменимый, как Малиновский и Яремчук?
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 02.09.2021 23:10
    +2
    LupinKZ, 02.09.2021 22:54
    зачем он вам за клуб, у вас теперь супербразилец есть на его позицию
    Вони на різних позиціях грають взагалі-то.
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 23:10
    -1
    maxno, 02.09.2021 23:07
    УКРАИНА только победа над лягушатниками .
    слава украини
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 02.09.2021 23:09
    0
    Просто полный пиндец!!!
    наиграли с казахами, мало того что обкакались!
    так ещё и куча игроков ключевых с Францией не сыграет....
    Ссылка
    maxno
    maxno, 02.09.2021 23:07
    0
    УКРАИНА только победа над лягушатниками .
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 22:54 (изменен)
    -4
    Алексей Голяченко, 02.09.2021 22:25
    Плохо. Надеюсь к играм за клуб вернётся
    зачем он вам за клуб, у вас теперь супербразилец есть на его позицию
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 22:54
    +2
    как же мы без блондинчика теперь выиграем у жабоедов
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    Володимир Омельченко, 02.09.2021 22:34
    +6
    Капєц.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 02.09.2021 22:29
    +2
    Ну с чехами то пофиг, а с жабоедами была бы и ничья за счастье, которая вряд ли спасет, но …
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.09.2021 22:25
    +11
    Плохо. Надеюсь к играм за клуб вернётся
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    fifadinamo
    fifadinamo, 02.09.2021 22:20
    +2
    Карма у пацана
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