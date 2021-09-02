Он получил ушиб голени. Мбаппе не сыграет против Украины

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе покинул лагерь команды из-за травмы ноги.
Нападающий не полетит в Киев на матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины, который пройдет 4 сентября в 21:45 на НСК «Олимпийском».
1 сентября в матче против Боснии и Герцеговины (1:1) Мбаппе получил ушиб голени. Тренерский штаб сборной Франции принял решение поберечь важного игрока, хотя МРТ не выявила серьезных повреждений. Мбаппе отправился в расположение «ПСЖ» и пропустит также игру против Финляндии 7 сентября.
Напомним, у сборной Украины игру против Франции пропустит Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек.
Источник — L'Equipe
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чемпионат мира я просрал ну с сборной Франции
ты Петраков меня на поле выпускай
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