Он получил ушиб голени. Мбаппе не сыграет против Украины

Игру пропустит украинец Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек

  • 02.09.2021 20:34
  • 2681 просмотр
  • 17 комментариев
Он получил ушиб голени. Мбаппе не сыграет против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе покинул лагерь команды из-за травмы ноги.

Нападающий не полетит в Киев на матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины, который пройдет 4 сентября в 21:45 на НСК «Олимпийском».

1 сентября в матче против Боснии и Герцеговины (1:1) Мбаппе получил ушиб голени. Тренерский штаб сборной Франции принял решение поберечь важного игрока, хотя МРТ не выявила серьезных повреждений. Мбаппе отправился в расположение «ПСЖ» и пропустит также игру против Финляндии 7 сентября.

Напомним, у сборной Украины игру против Франции пропустит Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек.

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Источник — L'Equipe

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ___Maks__
    online
    ___Maks__, 02.09.2021 21:53
    -3
    Можно было и в ничью играть ,если бы с финами Мыкола не привёз ,а с казахами каравай уср....лся,а теперь нужно только победа
    Ссылка
    Zab
    Zab, 02.09.2021 21:43
    0
    Зіни небуде і плакси тоже небуде є хороші шанси на результат.
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 02.09.2021 21:32
    0
    как будто это что то для нас решает, если для нас казахи непреодолимый соперник , то французы тем более , даже если вместо Мбапе и Погба будет Луи де Фюнэс и Пьер Ришар
    Ссылка
    Каравай
    Каравай, 02.09.2021 21:31
    0
    Каравай каравай я дырявый каравай
    чемпионат мира я просрал ну с сборной Франции
    ты Петраков меня на поле выпускай
    Ссылка
    inspekcha85
    inspekcha85, 02.09.2021 21:27
    +1
    Если не будут подстраиваться под игру французов,а будут вести свою игру могут и удивить со знаком плюс.Надеюсь именно на это.
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    bolelschik
    bolelschik, 02.09.2021 21:22
    +3
    Французы видать решили дубль выпустить. У нас же усиление лишь в том, что не будет Зинченко
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    Nordenus
    Nordenus, 02.09.2021 21:21
    0
    Ну все, это победа! Нашей сборной нужно брать 3 очка!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 02.09.2021 21:19
    0
    Ну шо у наших есть шансы я смотрю, ни Мбаппе, ни Жиру, ни Канте не будет))
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 02.09.2021 21:05
    0
    Alehandro, 02.09.2021 20:48
    Если тренерский штаб сборной Франции примет решение поберечь ещё и Гризмана, Погба и Конте, то у нас появятся шансы)
    А ещё бы увеличились шансы, если бы у них в начале игры кого-то удалили...
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 02.09.2021 21:03
    +4
    Для Франции это потеря позначительнее, чем для нас Зинченко...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 20:52
    0
    Alehandro, 02.09.2021 20:48
    Если тренерский штаб сборной Франции примет решение поберечь ещё и Гризмана, Погба и Конте, то у нас появятся шансы)
    Канте вычеркивай
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 20:51
    -4
    Опача. Жиру нема, Мбапе немає. Караваєва не став і можна за нічейку поборотися із жабоїдами!!!! Думаю 1:1
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 02.09.2021 20:48
    0
    Если тренерский штаб сборной Франции примет решение поберечь ещё и Гризмана, Погба и Конте, то у нас появятся шансы)
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 20:47
    -10
    а если мы просрём всего 2-1, я буду весь вечер кричать "слава Украине"
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 20:47
    +4
    против Финляндии пусть играет!
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 20:46
    0
    появились шансы просрать всего 2-0
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 02.09.2021 20:45
    +3
    наших инвалидов можно десятым составом обыгрывать!!
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