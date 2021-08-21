Переход Супряги под вопросом, Витиньо нужен Динамо, Ворскла взяла три очка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 августа.

1. Трансфер Супряги: известны переговорные позиции Динамо и Сампдории

Стороны по-прежнему чересчур далеки от соглашения

2. Источник: Динамо сделало предложение Атлетико Паранаэнсе по Витиньо

За бразильского полузащитника киевляне дают чуть меньше 4 миллионов евро

3. Полтава идет без поражений. Ворскла дома оказалась сильнее Металлиста 1925

Команда Максимова осталась в группе лидеров

4. Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия улетела и помахала нам ручкой

Луганская «Заря» потерпела фиаско в матче ЛЕ против венского «Рапида»

5. Хороший старт. Команда Реброва удачно начала чемпионат ОАЭ

«Аль-Айн» начал с победы

6. Обошли всех россиян. Сборная Украины стала чемпионом мира по шашкам-64

За украинскую команду играли Юрий Аникеев, Феликс Шепель и Денис Шкатула

7. Срна снова сыграет в футбол

Хорватский футболист примет участие в выставочном матче

8. Формула-1 в 2021: Хэмилтон и Ферстаппен, Норрис на уровне топов и Феррари

Оцениваем прошедшую половину сезона Формулы-1

9. Мужики в Заре перевелись? Или перебрались в Тирасполь?

Алексей Сливченко не понимает, куда подевались характер и воля к победе луганской команды

10. Угас может преподнести сюрприз Пакьяо, но рассчитывать на это не стоит

Лев Кравцив – о предстоящем поединке неувядающего Мэнни Пакьяо