Переход Супряги под вопросом, Витиньо нужен Динамо, Ворскла взяла три очка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 августа.
1. Трансфер Супряги: известны переговорные позиции Динамо и Сампдории
Стороны по-прежнему чересчур далеки от соглашения
2. Источник: Динамо сделало предложение Атлетико Паранаэнсе по Витиньо
За бразильского полузащитника киевляне дают чуть меньше 4 миллионов евро
3. Полтава идет без поражений. Ворскла дома оказалась сильнее Металлиста 1925
Команда Максимова осталась в группе лидеров
4. Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия улетела и помахала нам ручкой
Луганская «Заря» потерпела фиаско в матче ЛЕ против венского «Рапида»
5. Хороший старт. Команда Реброва удачно начала чемпионат ОАЭ
«Аль-Айн» начал с победы
6. Обошли всех россиян. Сборная Украины стала чемпионом мира по шашкам-64
За украинскую команду играли Юрий Аникеев, Феликс Шепель и Денис Шкатула
7. Срна снова сыграет в футбол
Хорватский футболист примет участие в выставочном матче
8. Формула-1 в 2021: Хэмилтон и Ферстаппен, Норрис на уровне топов и Феррари
Оцениваем прошедшую половину сезона Формулы-1
9. Мужики в Заре перевелись? Или перебрались в Тирасполь?
Алексей Сливченко не понимает, куда подевались характер и воля к победе луганской команды
10. Угас может преподнести сюрприз Пакьяо, но рассчитывать на это не стоит
Лев Кравцив – о предстоящем поединке неувядающего Мэнни Пакьяо
Источник — Sport.ua
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