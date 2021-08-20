5-й тур
Ворскла
2 : 0
Металлист 1925
20.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Полтава идет без поражений. Ворскла дома оказалась сильнее Металлиста 1925

Команда Максимова осталась в группе лидеров

  • 20.08.2021 21:23
  • 2751 просмотр
  • 19 комментариев
Полтава идет без поражений. Ворскла дома оказалась сильнее Металлиста 1925
© ФК Ворскла

Старт 5-му туру Украинской Премьер-лиги был дан в Полтаве. Там местная «Ворскла» принимала харьковский «Металлист 1925».

К этому поединку полтавчане подходили в статусе одного из лидеров чемпионата. Команда Юрия Максимова обосновалась на четвертой строчке в турнирной таблице. Впрочем, других результатов болельщики «зелено-белых», наверняка бы, и не простили тренерскому штабу. Ведь провал и вылет из квалификации Лиги конференций УЕФА от финского «КуПСа» оставил заметную рану в сердцах полтавской торсиды. 

«Металлист-1925» также далеко не отстал. Дебютанты элитного дивизиона расположились на 7-м месте в турнирной таблице. Для команды Валерия Кривенцова каждый матч в элите украинского футбола словно праздник: «желто-синие» играют с характером, хорошим настроением и без мандража, а статус наверное все-таки «второй команды Харькова» еще больше мотивирует самобытный клуб завоевывать новых болельщиков своей игрой. 

Впрочем, в начале поединка действия гостей были достаточно скованными и несмелыми. «Ворскла» на правах хозяев пошла вперед, а харьковчане сконцентрировали свое внимание на оборонительных действиях. 

Полтавчане старались атаковать широко, задействуя как Пердуту на правом фланге, так и Якубу на левом, но защита «желто-синих» действовала надежно. До 41-й минуты, когда в ворота Сидоренко был забит первый гол. Кане забросил справа на Скляра, тот отбросил с линии вратарской назад на Чеснакова, и Владимир отправил мяч в левый нижний угол – 1:0.

Едва начался второй тайм, как «1925» получил прекрасный шанс сравнять счет. После прострела с левого фланга, Челядин в падении сыграл рукой в своей штрафной! Пенальти вызвался бить Батюшин, но его выстрел ногами отбил Ризнык.

Не забиваешь ты – получай в свои. Спустя 10 минут кипер «Ворсклы» сильным выносом вывел Скляра на свидание с вратарем соперника, тот отдавал налево Кане, но Ибрагима опередил Ткачук, который на скорости занес мяч в свои ворота – 2:0.

Были в этом матче еще пару моментов, причем у ворот обеих команд. Невысокий Кане мог забивать головой после навеса от  Пердуты, но угодил прямо в Сидоренко!

А за три минуты до финального свистка Савин упал в штрафной соперника, но арбитр посчитал, что пенальти давать не стоит и счел активность форварда за симуляцию. 

На этом все. 2:0, которые вряд ли принесли эстетическое наслаждение нейтральным болельщиками украинского футбола. 

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Ворскла» - «Металлист 1925» - 2:0.

Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

Пердута, 35, Якубу, 72, Степанюк, 82 - Фабиньо, 66, Ременюк, 83, Савин, 87.

На 47 минуте Батюшин («Металлист 1925») не забил пенальти (вратарь).

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворский, 90), Якубу (Кушниренко, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савин, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабиньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
55' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Ткачук (Металлист 1925).
41' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Чеснаков (Ворскла).
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Максим Щербаков, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Muson
    online
    Muson, 20.08.2021 22:46
    0
    Mad_Fer_it, 20.08.2021 22:07
    не говори "гоп" пока Динамо не стартовало
    Лошпед причому тут "гоп" якщо днарі з Полтави вже соснули банабаку в Європі.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 22:31
    0
    Антон Пашко, 20.08.2021 21:54
    Ганьба за Еврокубки пОЛТАВЕ!!! Каждый матч буду писать этим недоразв*тым
    На лбу у себя напиши что ты недоразвитый и на двери.Лечись !
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    Rustam Tkachuk
    online
    Rustam Tkachuk, 20.08.2021 22:25
    0
    А зачем выигрывать в чемионате ? чтобы на следующий год купсу опять проиграть! где логика?
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    Rustam Tkachuk
    online
    Rustam Tkachuk, 20.08.2021 22:23
    0
    дк и шд играют в чемпионате украины хорошо чтобы потом играть в европе ! а какой смисил другим командам играть если они всьо равно не куда не попадут, ?
    купс и караганда не дадут соврать!
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 20.08.2021 22:22
    0
    Потім ці клоуни вийдуть у лігу конференцій, програють баррі тауну з уельсу і умножаться на 0🤣🤣🤣
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    u6464u
    online
    u6464u, 20.08.2021 22:21
    -2
    mayakovskiy1, 20.08.2021 22:14
    Рапид невероятно силен. 10 место в чемпионате, где есть 1 нормальная команда. Ладно, полторы. Еще Ласк. А остальные уровня середины упл
    Не чуди, чудик, нашей базар лиге до австрияк ещё надо подрасти, у них команд пять точно неплохого уровня, что и показывают Еврокубки.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 20.08.2021 22:14
    -2
    Ёкарный Бабай, 20.08.2021 22:07
    Вася, Рапид в три раза дороже Купса и в 2 раза дороже Зари, из 10-й по рейтингу лиги, а не 42.
    Рапид невероятно силен. 10 место в чемпионате, где есть 1 нормальная команда. Ладно, полторы. Еще Ласк. А остальные уровня середины упл
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 20.08.2021 22:07
    +2
    mayakovskiy1, 20.08.2021 21:56
    А кто не опозорится?))) Есть одна команда на букву З типа с претензией, напомнить как сыграли с колхозом чуть сильнее Купса ?
    Вася, Рапид в три раза дороже Купса и в 2 раза дороже Зари, из 10-й по рейтингу лиги, а не 42.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
    Mad_Fer_it, 20.08.2021 22:07
    0
    Muson, 20.08.2021 22:02
    Зате в Європі днарі обісралися по повній
    не говори "гоп" пока Динамо не стартовало
    Ссылка
    Muson
    online
    Muson, 20.08.2021 22:02
    0
    Зате в Європі днарі обісралися по повній
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 20.08.2021 21:56
    -3
    avtv5555, 20.08.2021 21:33
    Не хочется что бы эта Ворскла попала в зону еврокубков. снова опозорится по полной с каким нибудь Гиблартаром или Люксембургом.
    А кто не опозорится?))) Есть одна команда на букву З типа с претензией, напомнить как сыграли с колхозом чуть сильнее Купса ?
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
    Антон Пашко, 20.08.2021 21:54
    -8
    Ганьба за Еврокубки пОЛТАВЕ!!! Каждый матч буду писать этим недоразв*тым
    Ссылка
    babovoz
    online
    babovoz, 20.08.2021 21:39
    +10
    avtv5555, 20.08.2021 21:33
    Не хочется что бы эта Ворскла попала в зону еврокубков. снова опозорится по полной с каким нибудь Гиблартаром или Люксембургом.
    Ну так обходьте Ворсклу в турнірній таблиці, і вперед- в єврокубки! Не можете? Ну а хто ж вам лікар? До речі, фіни, які прошли Полтаву, далі вибили досить міцного середняка-Астану, яку полтавці навряд чи прошли б.
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    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 21:38
    0
    Сергей Чёрный, 20.08.2021 21:37
    Нажаль вже очевидно що наш чемпіонат повне лайно , рівень чемпіонату бажає кращого , чекаємо повернення Металіста та Дніпра , може хоч вони будуть набирати очки для України.
    А где предпосылки для Днепра?От куда?)
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    Сергей Чёрный
    online
    Сергей Чёрный, 20.08.2021 21:37
    +1
    Нажаль вже очевидно що наш чемпіонат повне лайно , рівень чемпіонату бажає кращого , чекаємо повернення Металіста та Дніпра , може хоч вони будуть набирати очки для України.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 20.08.2021 21:36
    +7
    avtv5555, 20.08.2021 21:33
    Не хочется что бы эта Ворскла попала в зону еврокубков. снова опозорится по полной с каким нибудь Гиблартаром или Люксембургом.
    А кто должен попасть, Металлист?
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    BekXan
    BekXan, 20.08.2021 21:35
    +14
    avtv5555, 20.08.2021 21:33
    Не хочется что бы эта Ворскла попала в зону еврокубков. снова опозорится по полной с каким нибудь Гиблартаром или Люксембургом.
    Ага также как Зоря и Колос.Ворскла хотя бы 4 гола закатала.Повторюсь если та Ворскла попала в еврокубки то команды ниже были ещё большее дно.Икак показывает дальше что Заря что Колос что вообще команды ниже 2 места ДНО.
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    avtv5555
    avtv5555, 20.08.2021 21:33
    -9
    Не хочется что бы эта Ворскла попала в зону еврокубков. снова опозорится по полной с каким нибудь Гиблартаром или Люксембургом.
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    newkyiv
    newkyiv, 20.08.2021 21:27
    +1
    Без напряги, азарта и блеска в глазах. Гол центрбека и отличная игра Ризныка всё решили. А так, типа середняки первой лиги топтали траву.
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