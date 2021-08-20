Полтава идет без поражений. Ворскла дома оказалась сильнее Металлиста 1925

Старт 5-му туру Украинской Премьер-лиги был дан в Полтаве. Там местная «Ворскла» принимала харьковский «Металлист 1925».



К этому поединку полтавчане подходили в статусе одного из лидеров чемпионата. Команда Юрия Максимова обосновалась на четвертой строчке в турнирной таблице. Впрочем, других результатов болельщики «зелено-белых», наверняка бы, и не простили тренерскому штабу. Ведь провал и вылет из квалификации Лиги конференций УЕФА от финского «КуПСа» оставил заметную рану в сердцах полтавской торсиды.



«Металлист-1925» также далеко не отстал. Дебютанты элитного дивизиона расположились на 7-м месте в турнирной таблице. Для команды Валерия Кривенцова каждый матч в элите украинского футбола словно праздник: «желто-синие» играют с характером, хорошим настроением и без мандража, а статус наверное все-таки «второй команды Харькова» еще больше мотивирует самобытный клуб завоевывать новых болельщиков своей игрой.



Впрочем, в начале поединка действия гостей были достаточно скованными и несмелыми. «Ворскла» на правах хозяев пошла вперед, а харьковчане сконцентрировали свое внимание на оборонительных действиях.



Полтавчане старались атаковать широко, задействуя как Пердуту на правом фланге, так и Якубу на левом, но защита «желто-синих» действовала надежно. До 41-й минуты, когда в ворота Сидоренко был забит первый гол. Кане забросил справа на Скляра, тот отбросил с линии вратарской назад на Чеснакова, и Владимир отправил мяч в левый нижний угол – 1:0.



Едва начался второй тайм, как «1925» получил прекрасный шанс сравнять счет. После прострела с левого фланга, Челядин в падении сыграл рукой в своей штрафной! Пенальти вызвался бить Батюшин, но его выстрел ногами отбил Ризнык.



Не забиваешь ты – получай в свои. Спустя 10 минут кипер «Ворсклы» сильным выносом вывел Скляра на свидание с вратарем соперника, тот отдавал налево Кане, но Ибрагима опередил Ткачук, который на скорости занес мяч в свои ворота – 2:0.



Были в этом матче еще пару моментов, причем у ворот обеих команд. Невысокий Кане мог забивать головой после навеса от Пердуты, но угодил прямо в Сидоренко!



А за три минуты до финального свистка Савин упал в штрафной соперника, но арбитр посчитал, что пенальти давать не стоит и счел активность форварда за симуляцию.



На этом все. 2:0, которые вряд ли принесли эстетическое наслаждение нейтральным болельщиками украинского футбола.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Ворскла» - «Металлист 1925» - 2:0.

Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

Пердута, 35, Якубу, 72, Степанюк, 82 - Фабиньо, 66, Ременюк, 83, Савин, 87.

На 47 минуте Батюшин («Металлист 1925») не забил пенальти (вратарь).

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворский, 90), Якубу (Кушниренко, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савин, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабиньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА