В пятницу, 20 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и харьковский «Металлист 1925». Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:30.

Полтавскую команду немного штормило в начале сезона, в результате чего она вылетела из еврокубков. Затем, показалось, дела наладились, но в прошлом туре команда Максимова неожиданно поделила очки с «Вересом» (1:1). Возможно, это из-за усталости, поскольку уже много матчей «Ворскла» играет одним и тем же составом. «Металлист 1925» уверенно вошел в Премьер-лигу, шесть очков после четырех туров - достаточно солидно как для новичка. В четвертом туре команда Кривенцова достойно противостояла «Шахтеру», но все же проиграла (0:2). В этом матче результат спрогнозировать очень трудно, ведь разные козыри имеют обе команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Металлист 1925».