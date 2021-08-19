5-й тур
Ворскла
0 : 0
Металлист 1925
20.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

  • 19.08.2021 15:07
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Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В пятницу, 20 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и харьковский «Металлист 1925». Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:30.

Полтавскую команду немного штормило в начале сезона, в результате чего она вылетела из еврокубков. Затем, показалось, дела наладились, но в прошлом туре команда Максимова неожиданно поделила очки с «Вересом» (1:1). Возможно, это из-за усталости, поскольку уже много матчей «Ворскла» играет одним и тем же составом. «Металлист 1925» уверенно вошел в Премьер-лигу, шесть очков после четырех туров - достаточно солидно как для новичка. В четвертом туре команда Кривенцова достойно противостояла «Шахтеру», но все же проиграла (0:2). В этом матче результат спрогнозировать очень трудно, ведь разные козыри имеют обе команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

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