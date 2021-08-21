МАКСИМОВ: «Повторяется одно и то же. Что у нас такое происходит, я не знаю»

Главный тренер «Ворсклы» дал оценку победе в игре против «Металлиста 1925»

  • 21.08.2021 00:43
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МАКСИМОВ: «Повторяется одно и то же. Что у нас такое происходит, я не знаю»
© ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов на пресс-конференции после игры 5-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (2:0) сказал:

«Повторяется одно и то же. Выходим на поле (после перерыва) и сразу через две или три минуты пропускаем (речь о пенальти). Так было и против «Днепра-1» (два гола), и против команды КуПС то же самое. Что у нас такое происходит, я не знаю.

Мне понравился «Металлист 1925». У них свой рисунок игры. Контроль мяча, выход из обороны через короткий и средний пас. Кривенцов играл в Шахтере. Виден рисунок игры, видно его мышление на футбольном поле. Видно, что футболисты стараются играть, не бьют мяч куда попало. Мне понравилась их игра. Я считаю, что мы выиграли у очень хорошей команды».

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Источник — ФК Ворскла

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