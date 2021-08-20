5-й тур
Ворскла
2 : 0
Металлист 1925
20.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0. Пенальти и автогол. Видео голов, обзор игры

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ в Полтаве

  • 20.08.2021 21:25
  • 2108 просмотров
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Ворскла – Металлист 1925 – 2:0. Пенальти и автогол. Видео голов, обзор игры
© ФК Ворскла Полтава

20 августа проходит матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор.

ГОЛ! 1:0. Владимир Чеснаков, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

Незабитый пенальти. Юрий Батюшин (Металлист 1925), 47 мин

ГОЛ! 2:0. Евгений Ткачук, 55 мин (автогол)

Видеообзор второго тайма.

События матча
55' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Ткачук (Металлист 1925).
41' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Чеснаков (Ворскла).
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Источник — Sport.ua

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