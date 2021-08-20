20 августа проходит матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор.
ГОЛ! 1:0. Владимир Чеснаков, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
Незабитый пенальти. Юрий Батюшин (Металлист 1925), 47 мин
ГОЛ! 2:0. Евгений Ткачук, 55 мин (автогол)
Видеообзор второго тайма.
События матча
|55'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Ткачук (Металлист 1925).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Чеснаков (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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