В пятницу, 20 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. Бутовского, начало - в 19:30.

«Ворскла»

Жизнь продолжается. Доказано полтавской «Ворсклой». После провала и вылета из квалификации Лиги конференций УЕФА от финского «КуПСа», полтавчане очень неплохо начали сезон в чемпионате Украины. После 4-х туров УПЛ команда Юрия Максимова имеет восемь набранных очков, что дает ей возможность замыкать первую четверку в турнирной таблице.



«Зелено-белые» идут без единого поражения, имея в своем активе две победы и две ничьи. Последний ничейный результат был зафиксирован на выезде в матче против ровенского «Вереса» - 1:1. И в том матче именно хозяева имели больше шансов на победу. Сергийчук не забил пенальти, а на последних минутах с убойной позиции в ворота не попал Мирошник.

«Металлист 1925»

Харьковский «Металлист-1925» и вовсе приятно удивляет на старте. Причем не только своей игрой, но и результатами. Дебютанты элитного дивизиона расположились на 7-м месте в турнирной таблице. Команда Валерия Кривенцова с характером, не боится играть в футбол и практически не закрывается у своей штрафной (если не брать во внимание второй тайм матча с «Шахтером»).



С таким настроем вылет в Первую лигу харьковчанам угрожать не должен. А вот замахнуться на что-то большее, нежели на статус «твердого середняка», пока что также выдается маловероятным. Команда умеет терпеть и делать камбэки как в матче с одесским «Черноморцем» - 3:2, но опыта выступлений на самом высоком украинском уровне явно не хватает. «1925» еще сыроватый, да и и с глубиной состава есть проблемы. Впрочем, при грамотном тренере, коим является Валерий Кривенцов, прогрессировать могут и те, о которых ранее совсем не было слышно.

Статистика встреч

Ранее команды не встречались.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Е.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Батюшин, Голодюк, Марлисон, Фабиньо.

Прогноз на противостояние

После вылета из еврокубков «Ворскла» полностью сосредоточена на борьбе во внутренних соревнованиях. Какие нынче задачи у полтавчан - неизвестно. Ведь выходить в еврокубки, чтобы спотыкаться на первом же сопернике, такая себе мотивация. Впрочем, жизнь продолжается, полтавчане - команда с характером и в каждом матче играет на победу. Прогнозируем, что в этом поединке им удастся завоевать три очка. Но, вполне вероятно, гости также забьют. Берем позицию обе забьют

20 августа, пятница