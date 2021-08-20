Мужики в Заре перевелись? Или перебрались в Тирасполь?

Если накануне вечером вы решили разнообразить свой досуг и включить телевизор, чтобы поддержать «Зарю» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против венского «Рапида», то вам можно лишь посочувствовать. Если же вы просто переключали каналы, и попали на момент после финального свистка, когда титр со счетом уже убрали с экрана, но на нем остались улыбающийся Ловро Цвек из «Зари» и мило беседующий с ним Деян Петрович из «Рапида», то вам повезло значительно больше – вы не только не испытали огромное разочарование от игры луганчан, но еще и наверняка подумали, что поединок завершился вничью, к всеобщему удовлетворению сторон, раз футболисты после свистка настолько не озадачены результатом.

На самом деле, то, что произошло накануне в Австрии, иначе как катастрофой команды Скрипника назвать невозможно. Не всего украинского футбола, который в таких случаях модно подгребать до кучи, критикуя все и за все. Конкретно «Зари» и ее главного тренера, потому как мы говорим исключительно об игре с «Рапидом».

Австрийцы в целом показали тот уровень игры и ее качество, которыми владеют. Атлетичный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку при помощи длинных передач – это то, что можно узнать о «Рапиде» за десять минут просто пересмотрев несколько последних нарезок с матчей венской команды. Поэтому говорить, что оппонент чем-то удивил Скрипника и его подопечных будет в корне неправильно. Австрийцы сыграли так, как могли, но почему же «Заря» подсобила оппоненту в этом и довела итоговый счет выездной партии до неприличного?

С последним, как любил говаривать Олег Блохин, в «Заре», очевидно, теперь будут разбираться. И ведь есть, над чем поломать голову. Даже поверхностный взгляд на ключевые цифры поединка говорит о том, что украинская команда должна была завершать его в свою пользу. Вы просто посмотрите на преимущество во владении мячом, на показатель ударов и ожидаемых голов, на качество передач и интенсивность прессинга. Не зная результат игры, и пытаясь предугадать его по такой статистике, пожалуй, не найдется безумца, который бы поставил на счет 3:0 в пользу «Рапида»…

Рапид Показатель Заря 41% Владение мячом 59% 14 / 7 Удары / в створ 16 / 6 1,39 xG 2,49 274 / 67% Передачи / точные 359 / 76% 7,28 PPDA 4,39

Да, «Заря» в Вене провела отнюдь не самый лучший свой матч, но даже того, что было создано в атаке при достаточно скромном показателе точности передач в 76% должно было хватить для достижения комфортного результата. Но в итоге «Рапид», словно хладнокровный киллер, прихлопнул оппонента, воспользовавшись его собственными ошибками. Причем занимались «привозами» практически все, кто должен был отвечать в «Заре» за оборону, начиная от голкипера Шевченко, и заканчивая центрбеком Имерековым и левым фулбеком Жуниором Рейсом, который вчерашней игрой заработал исключительно на рейс в одну сторону – куда-то обратно в Македонию, откуда он и приехал в УПЛ.

Что за затмение нашло на «Зарю» накануне в Вене – вопрос, ответ на который найти просто невозможно, не понимая, что происходит внутри коллектива. Почему команда, которую ранее ее же фанаты с гордостью называли не иначе, как «мужики», продемонстрировала на поле то, что и футболом назвать-то сложно? Откуда эти нелепые ошибки, словно луганчане не бывалый участник еврокубков, а пацаны со двора, впервые вышедшие на стадион такого уровня и увидевшие мяч без латок и склеек?

Откровенно непонятными выглядят и послематчевые слова Виктора Скрипника. Наставник луганчан отметил следующее: «0:3 – это слишком много. Считаю такой счет незаслуженным. Должны были в ответ забивать несколько голов, но «Рапид» не позволил нам этого сделать». И если с первой частью тезиса сложно не согласится, то вот со второй… Простите, что не позволил «Рапид» сделать «Заре»? Может, это игроки австрийцев не дали хваленому Сайядманешу, который, похоже, запутался, какой же из топ-клубов Европы выбрать для продолжения карьеры, пробить сильнее, резче и точнее на 11-й минуте после обводки вратаря? Или футболисты «Рапида» мешали все тому же Аллахьяру наконец-то попасть в створ на 54-й минуте, когда мяч в сетку, наверное, переправил бы даже выпускник ДЮСШ, не говоря уже о профессиональном нападающем? То-то же…

ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Но и это все не главное. Куда досаднее, что «Заря», кажется, окончательно растеряла свою хватку, которая ранее позволяла луганчанам вырывать результат в поединке, где все складывается не в их пользу. Последние результаты подопечных Скрипника и вовсе выглядят удручающе – 0:1 от «Александрии», 1:2 от «Динамо», 1:1 с «Минаем», и наконец квинтэссенция в виде 0:3 от «Рапида»… И здесь явно не стоит вести речь об уровне и классе футболистов и главного тренера, ведь в прошлом сезоне фактически эта же команда обыгрывала АЕК, «Лестер», брала очки с «Шахтером». Значит, проблемы либо в качестве подготовки, либо в мотивации, либо в долгах по зарплате, информацию о которых ранее так рьяно опровергали в стане луганчан. Возможно, еще в чем-то, или в комплексе причин.

И даже сейчас найдется немало людей, которые скажут – вот, повылазили со своей критикой! Простите, а за вчерашнее надобно хвалить и кланяться? Или, может, вы готовы еще и премировать футболистов из своего кармана за такое, с позволения будет сказано, показательное выступление? Если так, то пожалуйста! Только во всем цивилизованном мире платить принято за работу – качественную и на результат. Но все, на что мы сможем рассчитывать в этом и подобных случаях – это банальная фраза: «Это же футбол!» И ведь придумали, что не подкопаешься. Действительно футбол, а не, например, металлургия, или уборка урожая, где люди работают на совесть и получают деньги за результат. А если халтурят, то лишаются премий и даже подвергаются штрафным санкциям.

Но в футболе, особенно нашем, все не так. Проиграли 0:3, причем едва ли не сами забили все три мяча в свои же ворота и показали полную беззубость в завершающей фазе атаки – ничего, в следующий раз будет лучше. А когда будет этот следующий раз? Что делать с коэффициентом УЕФА, который закапывается вглубь все больше и больше? Об этом, кажется, никакой улыбающийся сопернику Ловро Цвек после игры не думает. Потому что для большинства из них футбол давно является исключительно способом заработать деньги, а не возможностью биться за честь и славу – свою и команды. Причем даже с нынешним кризисом в украинском спорте речь идет о деньгах гораздо больших, чем во многих других сферах деятельности, и таких, за которые не приходится обязательно нести ответственность – это ж футбол! А начнут критиковать журналисты, так всегда можно сказать – это все вы виноваты, налетели, словно коршуны на нас, когда надо помочь, подбодрить и успокоить.

И ведь действительно можно и нужно помогать, подбадривать и успокаивать, но лишь тогда, когда видно стремление переломить неудачную ситуацию. Когда нет безразличия в глазах и детских провалов на ровном месте, за которые профессионалу должно быть стыдно. Но «мужики», кажется, ныне окончательно сменили прописку. Сегодня их можно встретить где-то в Тирасполе, чей «Шериф» несколько дней назад героически разбил «Динамо» Загреб и ныне невероятно близок к первому в истории выходу в групповой турнир Лиги чемпионов, а нам… Нам, похоже, только и остается, что пропускать вперед КуПС, «Шахтер» из Караганды, а теперь и еще одного непроходимого для украинского представителя в еврокубках фаворита и гранда – венский «Рапид». Маємо те, що маємо…-(с). Радует, что хоть благодарить за такое пока не требуют.