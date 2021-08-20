Хороший старт. Команда Реброва удачно начала чемпионат ОАЭ

Сергей Ребров, которому не удалось договориться с «Аль-Айном» о разрыве контракта, в пятницу отработал первый официальный матч во главе команды.
«Аль-Айн» в 1-м туре чемпионата ОАЭ сумел добыть победу со счетом 3:1.
Чемпионат ОАЭ. 1-й тур
Хорфаккан - Аль-Айн 1:3
Голы: Аль Хамади, 46 - Лаба, 37, 74 (с пен), Отонн, 88
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Источник — Sport.ua
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