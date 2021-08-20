Хороший старт. Команда Реброва удачно начала чемпионат ОАЭ

«Аль-Айн» начал с победы

  • 20.08.2021 20:22
  • 3415 просмотров
  • 2 комментария
Хороший старт. Команда Реброва удачно начала чемпионат ОАЭ
© facebook.com/alainfcae

Сергей Ребров, которому не удалось договориться с «Аль-Айном» о разрыве контракта, в пятницу отработал первый официальный матч во главе команды.

«Аль-Айн» в 1-м туре чемпионата ОАЭ сумел добыть победу со счетом 3:1.

Чемпионат ОАЭ. 1-й тур

Хорфаккан - Аль-Айн 1:3
Голы: Аль Хамади, 46 - Лаба, 37, 74 (с пен), Отонн, 88

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex73776
    online
    alex73776, 20.08.2021 21:08
    0
    сливай матчи тогда арабы сами выгонят!
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    newkyiv
    newkyiv, 20.08.2021 20:34
    0
    Можно перетягивать Зубкова и Харатина.)
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