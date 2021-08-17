Состав сборной, Федерер пропустит остаток сезона, Паралимпиада без зрителей

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 августа.

1. Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ. В основном списке – 24 футболиста, еще восемь игроков – в резервном.

2. Министр спорта: «Не давите на Магучих. Ей дадут деньги, она уедет». Вадим Гутцайт считает, что не стоит критиковать Ярославу Магучих.

3. Черное море сильнее Азовского. Черноморец обыграл Мариуполь. Коллектив Юрия Мороза одержал первую победу в сезоне.

4. 7 топ-футболистов, которые играли на ЧМ-2006 и продолжают карьеру поныне. Прошло уже 15 лет, но эти ребята все еще радуют своих поклонников красивой игрой.

5. Федерер пропустит остаток сезона, включая US Open. Швейцарскому теннисисту необходима операция на колене.

6. Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако. Де Дзерби взял 25 футболистов. Последний барьер на пути в групповой этап Лиги чемпионов.

7. Состав почти на 400 млн, российский след, перезапустивший карьеру тренер. Все, что нужно знать о нынешнем «Монако».

8. Конкурент Лунина. Реал продлил контракт с Тибо Куртуа. Клуб не собирается продавать бельгийского вратаря.

9. Горуну и Терлюгу в Париже-2024 не увидим. Вместо карате включили брейк-данс. Скалолазание, серфинг и скейтбординг будут представлены и на ближайших ОИ.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября.