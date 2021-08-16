7 топ-футболистов, которые играли на ЧМ-2006 и продолжают карьеру поныне

Нынешнее лето из-за пандемии коронавируса оказалось необычным с точки зрения топовых футбольных турниров. Прежде всего, речь стоит вести о финальной части Евро-2020, которая должна была пройти еще год назад, но де-факто была сыграна летом 2021-го. Именно поэтому и без того краткосрочные каникулы без клубного футбола прошли еще быстротечнее – было за чем следить, что обсуждать, и над чем рассуждать.

В то же время, в начале июля исполнилось 15 лет с момента завершения финальной части ЧМ-2006, который состоялся в Германии и оказался одним из наиболее образцовых с точки зрения организации футбольных мундиалей в истории. Триумфатором того турнира, как и Евро-2020, стала сборная Италии, хотя играли за нее совсем другие лица…

Сегодня мы предлагаем вспомнить топовых футболистов, которые поучаствовали в финальной части ЧМ-2006, и продолжают карьеру поныне. Таковых, на самом деле, осталось не так и много, ведь мы говорим о временах, когда на поле еще выходили такие легенды, как Оливер Кан, Дэвид Бекхэм, Михаэль Баллак, Мирослав Клозе, Эрнан Креспо, Руд ван Нистелрой, Алессандро Дель Пьеро, Роналдо, Рауль, Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Андрей Шевченко и многие другие…

Лукас ПОДОЛЬСКИ

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На чемпионат мира-2006 Лукас Подольски попал в качестве самого молодого футболиста в заявке национальной сборной Германии – хозяйки турнира. Тогдашний главный тренер немецкой команды Юрген Клинсманн видел в номинальном форварде «Кельна», который на тот момент уже согласовал вопрос перехода в «Баварию», отличного партнера в атаке для Мирослава Клозе. В итоге Подольски провел на ЧМ-2006 7 поединков, в которых отличился 3 забитыми мячами, чего все-таки не хватило Германии для триумфа. Впрочем, сам Лукаш был признан лучшим молодым футболистом того мундиаля, а впереди у него была невероятная с точки зрения ожидаемых перспектив карьера…

4 июня нынешнего года Лукасу Подольски исполнилось 36 лет. С радаров топ-клубов форвард пропал еще летом 2015 года, когда перешел из «Арсенала» в «Галатасарай», а впоследствии перебрался в японский «Виссел Кобе». В январе 2020-го Подольски снова оказался в Европе, подписав контракт с турецким «Антальяспором», за который провел 47 матчей во всех турнирах (7 забитых мячей и 5 результативных передач). Нынешним летом Подольски покинул Турцию, но завершать карьеру не пожелал, а подписал контракт с польским «Гурником» из Забже, где, вероятно, и попрощается с футболом летом 2022-го, когда срок действия договора истечет.

Сеск ФАБРЕГАС

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Летом 2006 года Сеску Фабрегасу было всего-навсего 19 лет, и он являлся главной надеждой лондонского «Арсенала», которому при помощи методов и убеждений Арсена Венгера виртуозно удалось увести хавбека из академии каталонской «Барселоны». На турнире в Германии сборная Испании провела четыре матча, после чего уступила дорогу французам в 1/8 финала. Сеск, несмотря на юный возраст, принял участие во всех играх, хотя в стартовом составе появлялся только дважды. Впрочем, главные успехи с «Красной фурией» у Фабрегаса были еще впереди – вместе со сборной он стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012), а также чемпионом мира (2010).

На клубном уровне Сеск Фабрегас большую часть карьеры провел в стане трех команд – «Арсенала», «Барселоны» и «Челси». Когда он оказался не способен тянуть топ-уровень, его отпустили в клуб попроще, но все равно очень пристойный – «Монако», где хавбек обитает и по сей день. Контракт 34-летнего футболиста с монегасками рассчитан до лета следующего года, и теоретически он вскоре может приехать в Украину, когда «Монако» прибудет на ответный матч стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером».

Лука МОДРИЧ

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В 2006-м Лука Модрич еще выступал за родное для него загребское «Динамо». Он был 20-летним перспективным полузащитником, о котором уже были наслышаны европейские топ-клубы, но которого пока никто не осмеливался пригласить в свои ряды. На турнире в Германии Модрич провел только два поединка, выйдя на замену в матчах против Японии и Австралии. Хорваты выступили неудачно, покинув мундиаль уже после групповой стадии, что не помогло Модричу заработать вистов в глазах топовых покупателей.

В Европу Модрич перебрался в 2008 году, когда его контракт выкупил «Тоттенхэм». Через четыре года хорват за 35 миллионов евро уехал в «Реал», где выступает и по сей день. В начале сентября Модричу исполнится уже 36 лет, а в мае он продлил контракт с мадридским клубом еще на один год, проведя который перед обладателем «Золотого мяча» 2018 года всерьез встанет вопрос – завершать карьеру, или поиграть еще где-то, но на более щадящем уровне, как-то родной чемпионат Хорватии, денежные арабские лиги, или приятная во всех отношениях североамериканская МЛС.

Серхио РАМОС

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За год до чемпионата мира 2006 года Серхио Рамос перешел из «Севильи» в «Реал», а потому в свои 20 лет был уже достаточно известной и яркой личностью в мире футбола. Неудивительно, что Рамос был ключевой фигурой в составе сборной Испании, которая уже в первых двух турах решила вопрос по выходу в плей-офф, а потому Серхио и еще ряду игроков было позволено передохнуть в играх заключительного, третьего, игрового дня групповой стадии. Однако это, как уже упоминалось выше, не сильно помогло испанцам, на пути которых встала сборная Франции…

Серхио Рамос до недавнего времени продолжал играть за «Реал». В мадридском клубе он стал настоящей легендой, выиграв 5 чемпионств в Испании, 4 розыгрыша Лиги чемпионов, 4 Суперкубка Испании и такое же количество клубных чемпионатов мира, а также 3 Суперкубка УЕФА и 2 Кубка Испании. Но нынешним летом Серхио сенсационно для многих не договорился с «Реалом», предпочтя покинуть клуб, и в статусе свободного агента перейти в «Пари Сен-Жермен». На топ-уровне 35-летний Рамос, судя по всему, собирается задержаться еще как минимум на два года – по крайней мере, именно на такой срок рассчитан его договор с парижанами.

Андрес ИНЬЕСТА

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Воспитанник академии «Барселоны» Андрес Иньеста практически всю свою карьеру провел в родном клубе. Из него же он и был вызван в сборную Испании для участия в финальной части ЧМ-2006, в которой сыграл лишь один матч – в заключительном туре групповой стадии против Саудовской Аравии (1:0). Основным футболистом для «Красной фурии» Иньеста сумел стать уже спустя два года на триумфальном для испанцев Евро-2008, а спустя четыре года, уже на Евро-2012 пиренейцы вновь первенствовали, а Андрес был признан лучшим игроком турнира. Также со сборной хавбек выиграл чемпионат мира 2010 года, финальная часть которого состоялась в ЮАР.

На клубном уровне Иньеста 16 лет отдал «Барселоне». За это время хавбек провел 674 матча за «блаугранас» во всех турнирах, что является третьим показателем в 121-летней истории клуба. Летом 2018 года Иньеста решил оставить каталонский клуб, подписав контракт с японским клубом «Виссел Кобе», где выступает и по сей день. Ныне Андресу уже 37, но он не потерял вкус к футболу, и не так давно подписал новый договор с японцами, рассчитанный до конца января 2024 года. На момент истечения этого соглашения Иньесте будет уже без малого 40 лет.

Криштиану РОНАЛДУ

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Играть за национальную сборную Португалии Криштиану Роналду начал еще в 2003 году, и успел сыграть в финальной части Евро-2004, а потому ЧМ-2006 не стал для него первым серьезным турниром на международном уровне. На тот момент Роналду имел контракт с «Манчестер Юнайтед», а на мундиале провел все 7 поединков сборной Португалии, которая добралась до полуфинала, где уступила Франции, а затем в матче за «бронзу» проиграла еще и хозяевам немцам. Впрочем, неудачи со сборной Роналду все-таки удалось прервать в 2016-м, когда Португалия сенсационно стала чемпионом Европы, а спустя три года эта национальная команда стала первым в истории триумфатором Лиги наций.

В 2009 году Роналду перебрался в «Реал», где стал настоящей легендой мирового футбола, и провел в Мадриде девять лет. После этого, пребывая в перманентно натянутых отношениях с боссами «бланкос», Роналду решил сменить обстановку и был продан в «Ювентус», где продолжает играть и поныне в свои 36 лет. Текущий контракт португальца с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22, но уже сейчас можно однозначно сказать, что останавливаться на этом Криштиану не намерен – играть и обновлять рекорды Роналду будет до тех пор, пока позволяет его богатырское здоровье.

Лионель МЕССИ

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В 2006-м Лионелю Месси было 19 лет, и он не являлся ключевой фигурой для сборной Аргентины, дебютировал в которой за год до финальной части чемпионата мира в Германии. Тот мундиаль не принес аргентинцам радости – команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла сборной Германии. Месси провел на турнире 3 матча (1 – в основе), в которых отличился 1 забитым мячом (в ворота сборной Сербии и Черногории). Спустя восемь лет Аргентина с Месси в роли вожака гораздо ближе подобралась к победе на чемпионате мира, но тогда в финале на пути к трофею перед ними снова встали немцы… Первый же и пока единственный свой титул с национальной сборной Месси добыл лишь в этом году, когда Аргентина выиграла Кубок Америки.

Ныне Месси 34 года. Всю свою карьеру на клубном уровне этот футболист провел в «Барселоне», с которой у него по завершении сезона-2020/21 истек контракт. Несмотря на обещания боссов «блаугранас» подписать новое соглашение с легендой, в итоге история аргентинца в столице Каталонии завершилась вовсе не так, как хотелось бы фанатам клуба. Из-за финансовых нестыковок и жестких правил Ла Лиги, «Барселона» не смогла заключить новый контракт с Месси, и тот спустя пару дней после официального объявления об уходе из стана «блаугранас» оказался в «Пари Сен-Жермен». В Париже вместе с Неймаром, Ди Марией, Мбаппе и другими звездными игроками Лионель теперь попытается помочь боссам клуба выстроить новый топ-проект мирового футбола, к достижениям которого будут тянуться все остальные.