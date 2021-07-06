Неожиданно. Польский клуб подписал чемпиона мира-2014

Польский клуб «Гурник» из Забже официально объявил о подписании контракта со звездным немецким форвардом Лукашем Подольски. Соглашение с чемпионом мира 2014 года рассчитано на один год – до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Подольски был турецкий «Антальяспор», за который он выступал с января 2020 года. 36-летний немец покинул клуб несколько дней назад.

До этого Подольски также успел поиграть за «Виссел Кобе», где сейчас выступает Андрес Иньеста.