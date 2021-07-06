Неожиданно. Польский клуб подписал чемпиона мира-2014

Лукаш Подольски продолжит карьеру в «Гурнике»

  • 06.07.2021 17:47
  • 2002 просмотра
  • 0 комментариев
Неожиданно. Польский клуб подписал чемпиона мира-2014
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Подольски

Польский клуб «Гурник» из Забже официально объявил о подписании контракта со звездным немецким форвардом Лукашем Подольски. Соглашение с чемпионом мира 2014 года рассчитано на один год – до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Подольски был турецкий «Антальяспор», за который он выступал с января 2020 года. 36-летний немец покинул клуб несколько дней назад.

До этого Подольски также успел поиграть за «Виссел Кобе», где сейчас выступает Андрес Иньеста.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности