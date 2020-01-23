ОФИЦИАЛЬНО: Подольски — игрок Антальяспора

34-летний немецкий нападающий Лукаш Подольски продолжит карьеру в турецком «Антальяспоре».
Клуб официально объявил о трансфере футболиста. Лукаш перешел в «Антальяспор» в качестве свободного агента. С июля 2017-го года Подольски защищал цвета японского клуба «Виссел Кобе».
Это не первый визит Подольски в Турцию. С 2015-го по 2017-й годы Лукаш выступал за стамбульский «Галатасарай».
Ориентировочная стоимость форварда составляет €1 миллион.
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Источник — ФК Антальяспор
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