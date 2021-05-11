ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны Иньеста продлил контракт с японским клубом

Японский клуб «Виссел Кобе» объявил о продлении контракта легендарного испанского хавбека Андреса Иньесты.
37-летний игрок получил контракт до 2023 года. Иньеста выступает в Японии с 2018 года после ухода из «Барселоны», где футболист провел всю профессиональную карьеру.
За «Виссел Кобе» играет Томас Вермален, а также ранее выступал Давид Вилья.
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Источник — Twitter
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