ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны Иньеста продлил контракт с японским клубом

Японский клуб «Виссел Кобе» объявил о продлении контракта легендарного испанского хавбека Андреса Иньесты.

37-летний игрок получил контракт до 2023 года. Иньеста выступает в Японии с 2018 года после ухода из «Барселоны», где футболист провел всю профессиональную карьеру.

За «Виссел Кобе» играет Томас Вермален, а также ранее выступал Давид Вилья.