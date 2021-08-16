Черное море сильнее Азовского. Черноморец обыграл Мариуполь

Четвертый тур должен был закончиться сегодня, но из-за перенесенной игры «Динамо» с «Ингульцом» матч «Мариуполя» и «Черноморца» не закрыл его. Встречались клубы, которые соседствуют в турнирной таблице, причем соседство не слишком приятное, точнее, являются такими места в турнирной таблице - обе команды находились в зоне вылета, и если у команды Маркевича было одно очко, то у одесского клуба не было даже его.

Интересно отметить стартовый состав «Черноморца». В нем нашлось место Цитаишвили (состоялся дебют грузина), Исаенко и Кучеруку. Напомним, что последний пропускал игру с «Металлистом 1925», на воротах тогда стоял Варакута.

Стартовый состав «Мариупояь» претерпел изменения практически сразу. На второй минуте Билошевський грубо сыграл против Очеретько и игрок хозяев не смог продолжить игру, вместо него вышел Шостак.

Пока команды присматривались друг к другу, «Мариуполь» открыл счет. Хромей вывел Кулакова на свидание с Кучеруком, а тот легко переиграл голкипера - 1:0.

Таким счет продержался всего несколько минут. Михайленко принял мяч на грудь перед чужой штрафной после отскока и решился на удар - мяч влетел в левый нижний угол ворот, отчаянный прыжок Кудрика не помог. И сразу тот же Михайленко мог делать дубль, но, замыкая навес головой, звонко проверил на прочность левую штангу.

Игра удавалась гостям, а команда Остапа Маркевича смутилась. Посыпались голевые моменты - кроме уже упомянутого удара Михайленко, мог забивать Билошевський после навеса с углового, но, находясь в гордом одиночестве на дальнем углу вратарской, плохо попал по мячу головой. И, конечно, нельзя не вспомнить постоянные попытки Авагимяна идти в обводку, которые в основном проходили. Один из его проходов закончился пасом от лицевой линии на Исаенко, который каким-то чудом не попал в правый пустой угол ворот.

Цитаишвили хотел повторить вчерашний гол Сона в ворота «Манчестер Сити», но решил бить в аналогичном моменте не в дальний угол, а в ближний, и прогадал - мимо!

И все же последнее слово в тайме было за «Мариуполем». Кащук прорвался по правому флангу, мягко навесил на дальнюю штангу, где Кулаков не увидел, что за спиной стоит партнер и решил бить головой - очень неточно.

В перерыве Маркевич-младший решил не церемониться и убрал с поля сразу трех игроков. И, пока они привыкали к своим позициям, «Черноморец» сразу же после перерыва забил - Авагимян получил мяч на левом фланге, сместился направо и решил бить метров с 25 в дальнюю «девятку» - Кудрик задел мяч, но сделал траекторию полета только более зрелищной.

Через десять минут, которые прошли более-менее спокойно, игра снова взорвалась. После неплохой комбинации Кузык бил по воротам слева, Мампасси постелился в подкате и заблокировал мяч, правда, только с помощью отставленной руки. Это было в штрафной, Илья Путря свою бывшую команду не пожалел - сильный удар в левый угол на средней высоте оказался идеально точным. 1:3! Юрий Мороз на выполнение удара не смотрел.

Кащук сразу мог сокращать разрыв, но, пробивая метров с десяти после паса Петермана, запустил мяч намного выше ворот.

Игра одесситам давалась, приятно было смотреть. Возможно, потому, что играли против такой же юной команды.

Чувствовалось юношеское желание играть, а не бороться, как мы уже привыкли видеть в большинстве поединков нашего чемпионата. Молодость хотела забивать эффектно, как, например, на 72 минуте. После прострела справа Путри Исаенко мог бить, но пропустил на Ваната. Тот мог тоже бить, но пропустил на Авагимяна. И тот мог бить, но банально не ожидал такого развития событий. Юрий Мороз бурно отреагировал. Вообще, были слышны постоянные нецензурные указания кого-то из тренеров. Не хочется верить, что по-другому у нас нельзя, потому что выглядело, мягко говоря, дико.

Возможно, такие нервы были не зря, потому что «Мариуполь» сумел отыграться с помощью пенальти. Дубко до двух автоголов в двух предыдущих играв добавил еще и заработанный в свои ворота одиннадцатиметровый удар. Маркевич спокойно, в отличие от оппонента, смотрел за ударом. Мишнев, как и Путря, пробил идеально - под правую стойку, положив Кучерука в противоположный угол.

Хилые попытки команды с берегов Азовского моря что-то сделать разбились. Команда из Черного моря не гнушалась тянуть время при выполнении угловых ударов. Казалось, что Вачиберадзе, который занимался удержанием мяча у углового флажка, сейчас будут бить. Кулаков уже начал, но арбитр вовремя вмешался.

На последней угловой прибежал даже Кудрик, однако бил не он - Вьюнник головой отправил мяч над перекладиной. Прозвучал финальный свисток, который отправил «Черноморец» вверх по турнирной лестнице. «Мариуполь» остался в подвале таблицы.

В следующем туре в Одессу приедет «Шахтер», а «Мариуполь» сразится с еще одним еврокубковым бойцом - луганской «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Мариуполь» – «Черноморец» - 2:3

Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен.) – Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен.)

Шостак, 45, Мампасси, 54, Вьюнник, 77, Кулаков, 90+3 – Путря, 37, Цитаишвили, 62, Дубко, 80, Ванат, 90+4

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Кащук (Вьюнник, 63) – Клименко (Микицей, 46) – Никитишин (Топалов, 46), Хромей (Петерман, 46), Мишнев, Очеретько (Шостак, 7) – Кулаков.

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря – Михайленко (Кравченко, 73), Билошевский (Вачиберадзе, 46) – Авагимян (Брагару, 73), Бугай (Ванат, 66), Цитаишвили (Тлумак, 87) – Исаенко.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 12 (3) – 13 (5)

Угловые: 2 – 7

Оффсайды: 3 – 2.

МАРИУПОЛЬ-ЧЕРНОМОРЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C