Спустя два года «морское дерби» возвращается в УПЛ, а история встреч команд действительно насыщена. Да и интересных «параллелей» между клубами тоже в достатке. Вот только не порадовали своих болельщиков на старте сезона что одесситы, что мариупольцы.

Черноморец

Резкий разворот стратегического вектора в сторону аренды футболистов «Динамо», как показали стартовые туры чемпионата, «Черноморцу» пока что не принес дивидендов. Ни одного очка, а в каждом матче – по три пропущенных гола. Впрочем, на прошлой неделе одесситы неплохо сыграли в Харькове, дважды выигрывая в счете, но победа все же осталась за «Металлистом 1925». Результативностью блеснул Владислав Бугай (два очень симпатичных гола), который раньше играл как раз в Мариуполе.

Совсем грустной результативностью у собственных ворот отличился Валерий Дубко (кстати, также играл в Мариуполе, пусть и в юношеских соревнованиях) – автоголы в двух кряду матчах. Хотя, оба мяча похожими рикошетами от Дубко оказывались в воротах, скорее, как несчастный случай – в обоих эпизодах вряд ли обвинишь защитника в каких-то ошибках. Из неприятностей отметим травму Андрея Штогрина, который по прогнозам врачей выбыл примерно до октября.

Мариуполь

Если даже поверхностно анализировать матчи приазовцев, о какой-то безнадежности речь в них тем более не идет. Во Львове была ничья (1:1) с неплохими шансами на победу, с «Десной» (1:2) большую часть встречи «Мариуполь» играл в меньшинстве, решающий гол пропустив в компенсированное время, поединок против «Днепра-1» (1:2) коллектив Остапа Маркевича завершал также вдесятером. Кстати, по причине этого удаления в понедельник не сыграет Александр Драмбаев.

Стоит сказать, что и с «Десной» приазовцы играли не в самом сильном составе, о чем после матча сказал рулевой команды: «У нас выпала вся середина, три футболиста основного состава, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько и Максим Чех - это очень существенные потери. Эти ребята фактически являются нашим хребтом». Пожелаем ребятам скорейшего возвращения в строй, а к «изюминкам» противостояния добавим, что Остап Маркевич не так давно возглавлял «Черноморец».

Статистика встреч

История встреч команд насчитывает уже 32 матча, в которых небольшой перевес – за «Мариуполем». Добыт он был как раз в последних играх: в семи матчах «Черноморец» добился четырех ничьих при трех поражениях. Более того, вот уже пять поединков одесситы даже не забивают приазовцам! Вообще же, последний в противостоянии гол забил играющий ныне в «Ворскле» Владислав Вакула в сентябре 2018 года, когда «Мариуполь» выиграл в Одессе (1:0).

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Чех, Клименко, Мишнёв, Очеретько, Топалов, Горбунов, Кулаков.

«Черноморец»: Варакута, Кадири, Дубко, Путря, Кузык, Михайленко, Билошевский, Брагару, Авагимян, Ванат, Бугай.

Прогноз на противостояние

Несмотря на соседство соперников в турнирной таблице, рисунки матчей команд заметно разнятся. «Мариуполь» при более удачных раскладах мог пройти старт сезона без поражений, а вот «Черноморец» был близок к очкам только в прошлом туре. За счет сыгранного костяка команды и домашней арены спрогнозируем победу приазовцев с коэффициентом 2.1 по линии Vbet.

16 августа, понедельник