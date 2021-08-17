МОРОЗ: «Рад победе, но работы непочатый край. Ребята привыкают к УПЛ»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:2) в матче 4-го тура УПЛ:

«Мне больше понравился результат, а в исполнении игры еще есть над чем работать. Мы провели неделю в тренировочном процессе. Ребята начинают понимать, привыкать к Премьер-лиге. Сегодня мы выиграли у хорошей, добротной команды. Такая же молодая команда, как и наша. Сегодня немножко было везение на нашей стороне. Я рад результату, но работы непочатый край. Нужно на этом не останавливаться, двигаться вперед, шаг за шагом. Ребята должны прогрессировать, расти, добиваться результата.

Ребята – молодцы. Они после пропущенного мяча не стушевались, продолжали гнуть свою линию, быстро выходить в контратаки, была компактность между линиями. Единственное, что не было того контроля мяча с завершением у ворот. Игра в обороне настораживает, хотелось бы более надежной и практичной игры нашей команды. Было опасение, что можем упустить победу, но ребята выдержали, дотерпели и заслуженно в равной упорной борьбе одержали хорошую трудовую победу».

Сегодня Коля Михайленко начинает привыкать к Премьер-лиге, чувствовать ее уровень и становиться лидером. Сама игра выдвигает его на лидерские роли. Что касается Гио Цитаишвили, ожидаем от него большего, но его дриблинги и рейды сегодня были великолепны. Когда он наберет форму, то будет еще лучше и ярче играть. Голкипер Кучерук действовал в воротах спокойно и уверенно».