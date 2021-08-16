4-й тур
Мариуполь
2 : 3
Черноморец
16.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Черноморец – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеоообзор матча 4-го тура УПЛ

  • 16.08.2021 21:30
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Мариуполь – Черноморец – 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Мариуполь

16 августа состоялся матч 4-го тура УПЛ, в котором играли «Мариуполь» и «Черноморец». 

УПЛ. 4-й тур

«Мариуполь» – «Черноморец» Одесса – 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен) – Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен).

«Мариуполь»: Кудрик, Клименко (Микицей, 46), Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Хромей (Петерман, 46), Очеретько (Шостак, 8), Мишнев, Кащук (Вьюнник, 62), Кулаков, Микитишин (Топалов, 46).

«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Путря, Кузик, Михайленко (Кравченко, 72), Белошевский (Вачиберадзе, 49), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 72), Бугай (Ванат, 65), Исаенко (Тлумак, 88).

Предупреждения: Мампасси, 55, Вьюнник, 77, Кулаков, 90 – Путря, 37.

Aрбитр – Сергей Бойко (Киевская обл.).

16 августа. Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. 1567 зрителей.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кулаков, 13 мин.

ГОЛ! 1:1. Михайленко, 17 мин.

ГОЛ! 1:2. Авагимян, 46 мин.

ГОЛ! 1:3. Путря, 55 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Мишнев, 82 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).
55' ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
47' ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
17' ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Черноморец).
13' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua

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