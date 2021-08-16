Мариуполь – Черноморец – 2:3. Видео голов и обзор матча

16 августа состоялся матч 4-го тура УПЛ, в котором играли «Мариуполь» и «Черноморец».
УПЛ. 4-й тур
«Мариуполь» – «Черноморец» Одесса – 2:3
Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен) – Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен).
«Мариуполь»: Кудрик, Клименко (Микицей, 46), Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Хромей (Петерман, 46), Очеретько (Шостак, 8), Мишнев, Кащук (Вьюнник, 62), Кулаков, Микитишин (Топалов, 46).
«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Путря, Кузик, Михайленко (Кравченко, 72), Белошевский (Вачиберадзе, 49), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 72), Бугай (Ванат, 65), Исаенко (Тлумак, 88).
Предупреждения: Мампасси, 55, Вьюнник, 77, Кулаков, 90 – Путря, 37.
Aрбитр – Сергей Бойко (Киевская обл.).
16 августа. Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. 1567 зрителей.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кулаков, 13 мин.
ГОЛ! 1:1. Михайленко, 17 мин.
ГОЛ! 1:2. Авагимян, 46 мин.
ГОЛ! 1:3. Путря, 55 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Мишнев, 82 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Черноморец).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.