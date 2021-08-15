В воскресенье, 15-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и новороссийский «Черноморец». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 19:00.
Расширение географии УПЛ позволило вернуть на наши телеэкраны «битву двух морей», новый эпизод которой уже в обновленной редакции скоро будет доступен для нашего просмотра. Команды Остапа Маркевича и Юрия Мороза на старте нового сезона на двоих сумели набрать лишь одно очко, поэтому ценность их очного противостояния достаточно очевидна – победитель останется у подвала турнирной таблицы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Черноморец».
Источник — Sport.ua
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