Конкурент Лунина. Реал продлил контракт с Тибо Куртуа

Клуб не собирается продавать бельгийского вратаря

  • 16.08.2021 14:53
  • 1108 просмотров
  • 3 комментария
Конкурент Лунина. Реал продлил контракт с Тибо Куртуа
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» официально объявил о продлении контракта с вратарем Тибо Куртуа, который сейчас является основным кипером команды.

Бельгийский страж ворот подписал договор до середины 2026 года.

29-летний Куртуа перебрался в мадридскую команду в 2018 году из «Челси». В прошлом сезоне Ла Лиги провел все 38 матчей.

Тибо является конкурентом украинского стража ворот Андрея Лунина, который минувшем сезоне был резервистом и сыграл только в Кубке Испании.
 

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Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 16:00
    0
    Куртуа будет до пенсии играть в Реале.)
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    samird
    online
    samird, 16.08.2021 15:54
    0
    У Лунина может появиться хоть какой-то шанс только, если Куртуа серьезно травмируется. Вероятность чего ничтожно мала.
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    SpritusAlex
    online
    SpritusAlex, 16.08.2021 15:23
    0
    У Лунина нет конкурентов на скамейке.
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