Конкурент Лунина. Реал продлил контракт с Тибо Куртуа

«Реал» официально объявил о продлении контракта с вратарем Тибо Куртуа, который сейчас является основным кипером команды.

Бельгийский страж ворот подписал договор до середины 2026 года.

29-летний Куртуа перебрался в мадридскую команду в 2018 году из «Челси». В прошлом сезоне Ла Лиги провел все 38 матчей.

Тибо является конкурентом украинского стража ворот Андрея Лунина, который минувшем сезоне был резервистом и сыграл только в Кубке Испании.

