Конкурент Лунина. Реал продлил контракт с Тибо Куртуа

«Реал» официально объявил о продлении контракта с вратарем Тибо Куртуа, который сейчас является основным кипером команды.
Бельгийский страж ворот подписал договор до середины 2026 года.
29-летний Куртуа перебрался в мадридскую команду в 2018 году из «Челси». В прошлом сезоне Ла Лиги провел все 38 матчей.
Тибо является конкурентом украинского стража ворот Андрея Лунина, который минувшем сезоне был резервистом и сыграл только в Кубке Испании.
👕 #Courtois2026 pic.twitter.com/byi0PALmli— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 16, 2021
Источник — ФК Реал Мадрид
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