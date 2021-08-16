Федерер пропустит остаток сезона, включая US Open

40-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что ему нужна операция на колене, из-за чего он вынужден пропустить остаток сезона, включая US Open.

«После Уимблдона мне пришлось непросто. Я много советовался с врачами относительно моего колена. К сожалению, они сообщили, что мне необходима операция. Я решил ее сделать. Мне потребуется несколько месяцев на восстановление, но я хочу быть здоровым. Надеюсь, что я еще вернусь», — отметил Федерер.