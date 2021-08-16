Федерер пропустит остаток сезона, включая US Open

Швейцарскому теннисисту необходима операция на колене

  • 16.08.2021 08:35
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер пропустит остаток сезона, включая US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что ему нужна операция на колене, из-за чего он вынужден пропустить остаток сезона, включая US Open.

«После Уимблдона мне пришлось непросто. Я много советовался с врачами относительно моего колена. К сожалению, они сообщили, что мне необходима операция. Я решил ее сделать. Мне потребуется несколько месяцев на восстановление, но я хочу быть здоровым. Надеюсь, что я еще вернусь», — отметил Федерер.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
      vital, 16.08.2021 09:56
    +1
    Здоров'я Роджеру. Але чи не час вже зупинитися? Ніхто з тенісних зірок сучасності не хоче зупинитися і піти на пенсію на піку. Невже необхідно дочекатися того часу, коли кожен другий матч стане програшним і травми будуть нагромаджуватися одна на одну?
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