Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако. Де Дзерби взял 25 футболистов

Сегодня «Шахтер» отправился на первый матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Команда вылетела во Францию и до игры будет проживать в Ницце.
Наставник Роберто Де Дзерби взял на игру 25 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;
нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.
Матч пройдет 17 августа, начало в 22:00.
Источник — Sport.ua
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