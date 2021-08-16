Состав почти на 400 млн, российский след, перезапустивший карьеру тренер

Все, что нужно знать о нынешнем «Монако»

  • 16.08.2021 18:16
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  • 2 комментария
Состав почти на 400 млн, российский след, перезапустивший карьеру тренер
© Твиттер Монако

Если палка стреляет раз в году, то «Монако» выстреливает реже. Но зато если выстреливает – то по-настоящему. Последний раз монегаски наделали шороху на всю Европу в сезоне 2016/2017, когда феерически пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сметя на своем пути сам «МанСити». В той команде из крошечного княжества блистали Бернарду Силва, Менди, Фабиньо и, конечно же, Мбаппе. Тренировал команду Леонарду Жардим. После блестящего во всех смыслах сезона – «Монако» тогда удалось выиграть и чемпионат Франции (восьмой раз в своей истории, и в последний раз на данный момент), команда снова ушла в тень. Точнее, не так: сначала был распродан подчистую практически весь основной состав, а уже затем «Монако» ушел в тень. По годами устаканенной традиции. И, опять-таки по доброй традиции, «Монако», словно тот Феникс, сумел возродиться из пепла. И снова стал реальной силой – как на внутренней арене, так и на международной.

Вот с этой силой и предстоит сыграть «Шахтеру» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Есть повод познакомиться с «красно-белой» командой ближе.

Еще немного истории

«Монако» - единственный профессиональный футбольный клуб из одноименного княжества. Клуб был основан давно - в 1919 году, но на профессиональные рельсы стал позже – в средине тридцатых годов прошлого века. С 1933 года «Монако» играл под эгидой французских первенств. К слову, несмотря на свой легионерский статус, клуб считается одним из самых старых клубов Франции. Такой вот парадокс. В элиту французского футбола «Монако» попал лишь в 1953 году. В первую очередь из-за того, что был взят под протекцию княжеской семьи Монако. С тех пор под этим патронатом клуб и находится.

Впервые «Монако» выиграл чемпионат Франции в 1961 году. Дальше монегаски медленно, но уверенно продвигались в элиту элиты французского клубного футбола.

Однако, как было сказано выше, несмотря на статус почти «вечного» гранда Лиги 1, клуб время от времени лихорадит не по-детски. Последняя такая «лихорадка» случилась уже в новой истории – десять лет назад. Тогда команда впервые с 1977 года потеряла место в высшей французской лиге. Следствием того провала стала смена владельца: контрольный пакет акций клуба приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который в качестве президента руководит клубом и поныне. Правда, почти семьдесят процентов акций клуба принадлежат не Рыболовлеву, а его дочери Катерине. Еще чуть больше тридцати процентов акций – у князя Альбера.

Под руководством знаменитого Клаудио Раньери «Монако» вернулся в Лигу 1. И больше не опускался в низший дивизион. Хотя два года назад монегаски имели реальный шанс на вылет: заняли лишь 17 место в чемпионате.

Ну, и чтобы окончательно «завязать» с историей команды из княжества, нельзя не упомянуть 2004 год. Тогда «Монако» под руководством нынешнего наставника сборной Франции Дидье Дешама катком прошелся по всей Лиге чемпионов, пробившись в финал. Правда, добыть «ушастый» кубок команде так и не удалось – проиграли в финале «Порту» Моуринью. Но тот «Монако» правда был потрясающим – с Жюли, Прсо, Ротеном, Морьентесом…  

Getty Images/Global Images Ukraine. В 2004 году Монако добралось до финала ЛЧ

Прошлый сезон

В прошлом сезоне «Монако» наконец-то удалось полностью оклематься от последствий последней по счету «перестройки» - 2017-го, когда клуб на трансферах своих лидеров заработал рекордные для европейского футбола 360 миллионов евро. Распродав всех своих звезд, команда начала фактически с нуля. И едва не понизилась в классе. Но после сезона 2018/2019 (17 место) следующий чемпионат «красно-белые» завершили уже на девятом месте, а в прошлом первенстве – и вовсе заскочили на пьедестал (третья позиция).

Уже сейчас многих лидеров «Монако» считают лакомыми кусками для ведущих клубов Европы. Более того, команде предрекают повторение успеха 2017 года. С последующей распродажей «под ноль».

Залог нынешнего успеха «Монако» - грамотная трансферная политика (собственно, она таковой была почти всегда) и приглашение Нико Ковача на тренерский мостик.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Знаменитый экс-футболист сборной Хорватии Нико Ковач стал неплохим тренером. Очень даже может быть, что он станет гениальным тренером, но единственная на данный момент его звездная работа – в «Баварии» - принесла ему значительно больше разочарований, нежели успехов. Более того, после мюнхенской отставки казалось, что на дальнейших перспективах Ковача можно ставить крест. Но спустя восемь месяцев Нико был представлен в качестве главного тренера «Монако». Тогда это назначение воспринималось не иначе, как «пальцем в небо» - Рыболовлев метался в поисках тренера со стороны в сторону, меняя этих тренеров, словно вертолеты, а с собственником клуба металась и команда. Но именно Ковачу удалось довольно быстро навести порядок в команде.

Примечательно, что хорватский специалист не сделал ни тактической революции, ни серьезных перестановок в составе. Он просто стабилизировал игру команды в обороне – то, что умеет делать лучше всего. Его «Монако» научился не пропускать необязательные голы. И научился забивать обязательные. В общем, все гениальное – действительно просто.

А еще Ковач слывет отличным мотиватором. К примеру, в прошлом сезоне после первого тайма монегаски «горели» в матче против «ПСЖ» 0:2. Но во второй половине встречи хорват так сумел завести своих подопечных, что они вышли на поле и разорвали именитого оппонента: итоговая победа 3:2.

Пришли/ушли

Нельзя сказать, что «Монако» в летнее межсезонье вел себя уж очень активно. Тем более этого не скажешь по сравнению с активностями на рынке «Шахтера». Однако и «красно-белые» провернули ряд удачных сделок.

«Красно-белый» клуб подписал полузащитника «Лиона» Жеана Лукаса, лучшего бомбардира прошлого сезона голландского АЗ Майрона Боаду, вингера «Кельна» Исмаила Якобса и арендовал у «Баварии» вечного дублера Нойера Александера Нюбеля.

На «выход» - тоже серьезный контингент. Монегаски продали в «Лейпциг» правого защитника Бенджамина Хендрикса, а его коллегу по левому флангу Фоде Балло-Туре – в «Милан». Форвард Генри Оньекуру был продан в «Олимпиакос». В качестве свободных агентов клуб из княжества покинули Стеван Йоветич, ушедший в «Герту», Жорже, выбравший «Палмейрас» и Жил Диаш, ставший одноклубником нашего Романа Яремчука в «Бенфике».

Состав

Нико Ковач назвал именно «Шахтер» фаворитом предстоящего противостояния. Но, кажется, хорват в данном случае немного лукавит. И дело не только в том, что по данным весьма авторитетного Transfermarkt, состав «Монако» оценивается в два с «хвостиком» раза выше, чем состав «Шахтера» (387,4 миллиона евро против 177-ми). Просто, не в обиду будет сказано при «горняках», монегаски имеют в своих «закромах» таких «бриллиантов», каких у «Шахтера» сейчас попросту нет. И если вице-чемпионов Украины можно смело называть одной из самых молодых команд нынешнего евросезона, то у «Монако» в данном случае оптимальное сочетание молодости и опыта. 

И в прошлом сезоне, и в нынешнем («Монако» провел два тура в сезоне 2021/2022; пока команда может похвастаться лишь одним набранным очком в Лиге 1) подопечные Нико Ковача используют схему 4-4-2. 

На острие атаки – опытные и мастеровитые Кевин Фолланд, которому 28 лет, и 30-летний Виссам бен Йеддер. Знаменитому полузащитнику Сеску Фабрегасу – и вовсе 33 года.  


Твиттер Монако. Виссам бен Йеддер

Но, в то же время, основному центрбеку Бенуа Бадьяшилю – всего 19-ть, а основному опорнику Орильену Тшуамени – 21 год. Этим двоим пророчат блестящее будущее, так что монегаски точно «наварят» на их продажах. Как и на будущем трансфере атакующего полузащитника Софьяна Диопа, которому лишь 20-ть.

Кроме этих игроков, обязательно нужно обратить внимание на вингера Желсона Мартинша, фланговых защитников Джибриля Сидибе и Энрике Каю, разыгрывающего Александра Головина.

В общем, в каждом игровом звене «Монако» есть очень сильные игроки, а в целом команда очень сыграна и компетентна. И чтобы ее пройти, «Шахтеру» нужно показать намного лучший футбол, чем тот, что команда показывала доселе.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 16.08.2021 19:16
    0
    Шахтёр (Донецк, СССР) - Монако.
    1/32 Кубка УЕФА 1979-80.
    2:1 , 0:2 и это было больно.........(
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    Astra
    Astra, 16.08.2021 18:57
    0
    Ну и что тут необычного все как всегда купи-продай.
    Головин и что ???? Обычный среднячок не более.
    Но шансы Монако расцениваю выше поскольку очень плохо играют с фр командами возможно ошибаюсь но в памяти ничего хорошего.
    Да и уровень игроков по отношению к футболу намного выше , а у этих ну не вышли ладно зато в ЛЕ будем играть все равно контракт в кармане. А за разрав и неустойку дадут ! Мне бы так !
    Вообще считаю надо четко прописывать задачи к примеру нападающий 25 голов за сезон , вратарь не более 30 и.т.д. зависимости от амплуа в общем систему kpi , как у всех.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.08.2021 18:29
    0
    Таблетка для памяти.
    В 2017 Монако стал чемпионом.
    А уже через 2 года
    Чемпионат Франции 2019 с тем же Головиным.
    ...
    17 Монако 38 8 12 18 38 57 −19 36
    18 Дижон (П/О)38 9 7 22 31 60 −29 34 Стыковые матчи за сохранение места в Лиге 1
    19 Кан (В) 38 7 12 19 29 54 −25 Выбывание в Лигу 2
    20 Генгам (В) 38 5 12 21 28 68 −40 27
    Выбывание в Лигу 2
    /
    Потеря 3 очков и был бы плей-офф за сохранение прописки!
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