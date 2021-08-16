Петраков возглавит сборную Украины, смерть Мюллера, операция Луческу

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 августа.

1. Игорь СУРКИС: «Трансферная кампания Динамо еще не закончилась». Президент «Динамо» рассказал о возможных трансферах столичного клуба.

2. Стало известно имя нового тренера сборной Украины. Специалист возглавит украинскую национальную команду 17 августа.

3. Второе поражение в карьере. Ригондо проиграл Касимеро раздельным решением. Бой вышел скучным, результат – спорным.

4. Неудачное начало защиты титула. Ман Сити проиграл Тоттенхэму. Единственный гол забил Сон Хын Мин, Зинченко тоже появился на поле.

5. Конец безничейной серии. Львов и Александрия не определили сильнейшего. На гол Ренана в первом тайме после перерыва ответил Спинелли.

6. Удаление – не приговор. Колос в меньшинстве вырвал ничью у Руха. Более того, ковалевцы едва не вырвали победу.

7. Умер экс-форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер. Легендарному футболисту было 75 лет.

8. В день матча с Интером Луческу перенес операцию. Состояние здоровья наставника «Динамо» ухудшилось накануне спарринга.

9. Вирер выиграла шоу-гонку в Висбадене, Джима заняла 4 место. Прошлогодняя чемпионка Жюлья Симон в этот раз стала второй.

10. Йоханнес Бё выиграл шоу-гонку в Висбадене, Пидручный не попал в топ-3. Украинский биатлонист долгое время боролся за победу, однако не смог забежать в призы.