Конец безничейной серии. Львов и Александрия не определили сильнейшего

На гол Ренана в первом тайме после перерыва ответил Спинелли

  • 15.08.2021 21:25
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  • 4 комментария
Конец безничейной серии. Львов и Александрия не определили сильнейшего
© ФК Александрия

После разгромного поражения в прошлом туре от полтавчан главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный сделал существенные ротации в стартовом составе. Впервые с начала чемпионата место в воротах вместо Костика занял Ильющенков. Вместо Брикнера, Чирьяка, Бусько, Шины и Ныча на поле вышли Зозуля, Политыло, Ренан Оливейру, Грысьо и Довгий. Наставник «Александрии» Юрий Гура после победы над «Шахтером» вполне логично оставил стартовый состав своей команды без изменений.

Оба соперника активно начали матч, а первый опасный удар в створ ворот нанес Якимец, и Билык, не рискуя, перевел мяч на угловой. Вскоре «Львов» имел возможность выйти вперед. Альваро в верховой борьбе за мяч с Бабогло, оказался на газоне, и арбитр указал на «точку». Сам же потерпевший взялся исполнять пенальти, но Билык спасает команду, отбив мяч за пределы поля. Для Альваро это уже 2-й нереализованный пенальти в УПЛ - после 3-го удара, а Билык впервые стал победителем пенальтийськой дуэли - после 5-го удара.

Имели шанс открыть счет и гости. Спинелли ударом головой вывел Одарюка на свидание с вратарем, но Владимир не попал в створ ворот. Хватило точности и дальнему удару Эрнеста. Напряжение на поле нарастало и Деревинскому часто приходилось показывать соперникам желтые карточки. Первым гол в «раздевалку» мог забить Ковалец, но его дальний удар приняла на себя перекладина. Зато Ренан прекрасно исполнил штрафной, пробив в верхний угол ворот Билыка.

Второй тайм активнее начала «Александрия», игроки которой сумели сравнять счет. Третьяков отбросил мяч под удар Спинелли, и аргентинец ударом сходу открыл счет своим голам в украинском чемпионате (в 4-й игре), став автором юбилейного, 300-го, гола «желто-черных» в УПЛ.

Забитый гол добавил гостям дополнительной уверенности, и они выполнили немало стандартов, один из которых мог завершиться голом. Но на помощь Ильющенкову пришел Зозуля, который на линии ворот сумел отразить рикошет от Бабогло. Возможность отличиться имел и Демченко, который после передачи Ковальца, пробил низом рядом со штангой.

Александрийцы продолжали больше владеть мячом, но пройти массированные оборонительные редуты «Львова» было сложно. Пытался дальним ударом завершить атаку Третьяков, но Ильющенков сыграл надежно. Имел момент и Цуриков, но Махмутович выбил мяч, летевший в незащищенный угол ворот. Мог нанести победный удар и Чирьяк, который с нескольких метров пробил выше ворот.

В итоге, на «Арене Львов» завершилась безничейная клубная рекордная серия «Александрии», длившаяся в чемпионатах 12 игр: 4 победы и 8 поражений. «Львов» же не побеждает в УПЛ уже шестой матч подряд - по три ничьи и поражения.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

Львов - Александрия - 1:1

 Ренан (45+2) - Спинелли (53)

На 14-й минуте Альваро не реализовал пенальти (вратарь)

 Ренан (14), Альваро (32) - Якимец (43), Бабогло (45+1)

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Зозуля, Довгий, Политыло (Чирьяк, 78), Эрнест (Семенив, 88), Грисьо (Шина, 63), Альваро (Брикнер, 63), Ренан (Ныч, 78)

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Одарюк (Кожушко, 71), Демченко, Копына (Калюжный, 46), Спинелли (Устименко, 71)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион: «Арена-Львов»

ЛЬВОВ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
      kaka, 15.08.2021 21:39
    0
    В этом весь УПЛ-все играют в качели-вверх-вниз
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    ua
    online
      ua, 15.08.2021 21:34
    0
    Yura Юрий, 15.08.2021 21:28
    у Александрии одни крайности, выиграли у Зори - проиграли Минаю, выиграли у Шахты, ничья со Львовом....с лидерами играют лучше чем с аутсайдерами....
    хорошо обороняются и неплохо бегают в контратаку, а вот играть первым номером не умеют, поэтому и результаты такие, им вливания нужны для точечного усиления и будет норм команда
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    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 21:29
    0
    Это Динамо заразило тур своим товарняком.
    4 по 1:1 и 8 команд усередняются или роднятся с дном.
    А Львову надо бы ещё одного испанского Зозулю-побратима придбати.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.08.2021 21:28
    0
    у Александрии одни крайности, выиграли у Зори - проиграли Минаю, выиграли у Шахты, ничья со Львовом....с лидерами играют лучше чем с аутсайдерами....
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